Palazzo e Cenciarelli a consegna doni FISE ai pazienti del Goretti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Visita a sorpresa e consegna dei doni per i piccoli ricoverati all’Ospedale S. M. Goretti di Latina.

L’Assessore regionale allo Sport, all’Ambiente e al Turismo, Elena Palazzo, ha partecipato all’iniziativa di solidarietà organizzata dalla Federazione italiana sport equestri, FISE, del Lazio.

A consegnare i regali, raccolti da appassionati e praticanti, il Commissario straordinario della ASL di Latina, Sabrina Cenciarelli, la responsabile del progetto natalizio Manuela Lori e la delegata per i rapporti istituzionali della FISE Lazio, Susan Hayek.

L’Assessore Palazzo ha dichiarato:

È stata per me una grande emozione partecipare a questo momento. Ancora una volta dimostriamo come lo sport possa rappresentare uno strumento per trasmettere valori e per la solidarietà.

Ringrazio il Commissario della ASL di Latina Sabrina Cenciarelli per la sensibilità che dimostra su queste tematiche, che ci permette di lavorare in sinergia intrecciando i temi della salute, del benessere e dello sport.