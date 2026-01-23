‘Paesaggio con figura verticale’ al Piccolo Teatro CTS

Concerto poetico in programma il 25 gennaio a Caserta

Domenica 25 gennaio alle ore 19:00 il Piccolo Teatro CTS di Caserta ospita ‘Paesaggio con figura verticale‘, concerto poetico di Spartenza Teatro, con Sofia Abbati e Andrea Milano.

I testi sono di Andrea Milano, le musiche originali di Manuel Milano e Roberta Spigola. Paesaggio con figura verticale porta in scena il viaggio interiore di chi lascia la propria terra, attraversando il dolore della separazione, il senso di colpa e il persistente desiderio di appartenenza.

Un racconto intimo e universale che si sviluppa come una dichiarazione d’amore sospesa tra fuga e ritorno.

La performance si costruisce come un dialogo costante tra parola, musica e poesia, in cui la voce recitante si intreccia alle sonorità dal vivo, dando vita a un’esperienza multisensoriale e immersiva.

Il paesaggio evocato non è solo geografico, ma emotivo: uno spazio interiore in cui memoria, distanza e identità si incontrano. Un concerto poetico che invita lo spettatore a riconoscersi nel movimento continuo tra il bisogno di partire e quello di tornare.