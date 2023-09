Padule di Fucecchio, raccolta plastiche vicino a Riserva delle Morette

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Dopo l’istallazione delle barriere raccogli plastica, effettuata dal Consorzio di Bonifica a seguito di un accordo siglato con Regione Toscana, continua l’impegno per rendere il Padule libero dalle plastiche abbandonate nei fiumi.

Domenica 24 settembre, nei pressi dell’area Le Morette situata all’interno della Riserva Naturale, si svolgerà, infatti, una giornata di raccolta straordinaria delle plastiche, aperta alla partecipazione delle comunità locali, organizzata dal Plasticfree – link per aderire https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/5198/24-set-fucecchio – e patrocinata da Regione Toscana, dai Comuni di Larciano, Ponte Buggianese e Fucecchio, oltre che dal Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno. Sarà presente anche l’Università di Pisa

La Regione, in qualità di ente gestore dell’area Le Morette, ha inoltre affidato al Consorzio anche una serie di attività di manutenzione ordinaria.

Tali attività, per le quali sono stati stanziati in totale 66 mila euro, 6 mila nel 2022 e 30 mila per le annualità 2023 e 2024, consentiranno di conservare la valenza naturalistica dell’area delle Morette e nel contempo di rendere più sicuro il chiaro e le sue arginature, di offrire più spazi alla fauna e di renderla visivamente più fruibile ai visitatori.

Ha detto l’Assessore all’ambiente Monia Monni:

Il Padule di Fucecchio rappresenta una delle più importanti aree umide del nostro Paese per estensione, per biodiversità e per questo l’impegno della Regione è forte nel tutelarlo e nel salvaguardarlo.

La Riserva delle Morette è una Riserva Regionale e per questo abbiamo voluto fortemente iniziare un percorso virtuoso di manutenzione gentile per farsi che sia un habitat ideale per la flora e la fauna che lì vive o transita.

Abbiamo individuato il Consorzio di Bonifica quale soggetto realizzatore considerato la sua grande professionalità nella gestione del territorio, anche in aree così delicate.

Inoltre, voglio ringraziare i tanti volontari di Plasticfree per il loro impegno per l’ambiente e per la salvaguardia della natura, e perché, anche in questa occasione, si sono resi subito disponibili ad organizzare l’iniziativa del 24 settembre.