Padre Francesco Ielpo è il nuovo Custode della Terra Santa

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo.

Collaborazione: questa la parola che ha sugellato l’attività di Padre Francesco Patton in questi ultimi 9 anni in relazione con il Ministero del Turismo di Israele e con l’Ufficio del Turismo di Israele a Milano.

Kalanit Goren, Direttrice dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo, ha dichiarato:

Vorremmo davvero ringraziare padre Francesco Patton per aver accolto sempre i nostri progetti in questi anni e per aver condiviso le nostre iniziative.

È stato un onore aver potuto realizzare insieme attività grazie alle quali abbiamo insieme contribuito a promuovere il turismo e il pellegrinaggio verso la nostra Terra Santa e verso la nostra Gerusalemme.

Vivo è il ricordo dell’incontro che lo scorso gennaio abbiamo avuto presso la Custodia a seguito di un viaggio organizzato con direttori di uffici diocesani e membri del CNPI, Coordinamento Pellegrinaggi Italiani e ancora siamo grati a Padre Patton per aver accolto questo come tanti altri nostri progetti nel corso degli anni.