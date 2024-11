Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Un breve reportage su Padelness, la manifestazione di sport e benessere che ha preso il via oggi e si terrà fino a domenica, 24 novembre, alla Mostra d’Oltremare. In programma tornei, tante attività e lezioni aperte per tutti i partecipanti.