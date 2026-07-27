Padel Excape chiude tappa di Salerno e guarda al tour nazionale

Oltre 60 coppie in campo, circa 50 medici e più di 700 visite e screening gratuiti. Dopo Salerno, il format che unisce sport e prevenzione farà tappa a Milano, Roma e Napoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Si è conclusa con le finali dell’Open FITP e dei tornei TPRA la tappa salernitana di Padel Excape e Villaggio della Salute, il progetto che per una settimana ha riunito sport, prevenzione e partecipazione all’OTB Padel Hub.

Salerno ha rappresentato il punto di partenza del tour 2026 di un format nel quale l’attività agonistica e la tutela della salute costituiscono due anime dello stesso progetto.

Il Villaggio della Salute non è stato, infatti, un semplice spazio collaterale al torneo, ma una parte centrale dell’esperienza proposta ad atleti, cittadini e famiglie.

Sul piano sportivo, l’appuntamento principale è stato l’Open FITP con montepremi da 5.000 euro, il torneo di maggiore rilievo tecnico della manifestazione, inserito nel circuito della Federazione Italiana Tennis e Padel.

Nonostante un periodo dell’anno particolarmente complesso, a ridosso delle ferie estive e caratterizzato dalla presenza di numerose manifestazioni già consolidate sul territorio, la risposta degli atleti è stata significativa.

Il tabellone dell’Open ha registrato la partecipazione di 26 coppie, alle quali si sono aggiunte le 38 coppie iscritte ai tornei TPRA, per un totale di oltre 60 coppie scese in campo durante la settimana.

A conquistare il titolo dell’Open FITP è stata la coppia formata da Juan Manuel Lasgoity e Santino Giuliani, capace di imporsi al termine di una finale di grande livello.

A impreziosire la competizione è stata anche la partecipazione di giocatori presenti nei ranking internazionali, mentre la copertura mediatica dedicata ha assicurato alla tappa salernitana una visibilità nazionale, portando le immagini e il racconto del torneo al pubblico degli appassionati.

Accanto ai campi, il Villaggio della Salute, realizzato in collaborazione con l’ASL Salerno e con il contributo di fondazioni, associazioni e professionisti sanitari, ha accolto cittadini di tutte le età offrendo gratuitamente screening, visite specialistiche, consulenze e attività di orientamento alla prevenzione.

Circa 50 medici specialisti hanno partecipato alle attività, effettuando nel corso della settimana più di 700 visite e screening gratuiti. Un flusso costante di persone ha attraversato gli ambulatori mobili, trovando non soltanto controlli ed esami, ma anche ascolto, informazioni e indicazioni sui percorsi sanitari presenti sul territorio.

Grande partecipazione anche nella giornata conclusiva, presente anche l’Onorevole del Partito Democratico Piero De Luca, che ha testimoniato la vicinanza delle istituzioni a un’iniziativa capace di coniugare promozione sportiva, prevenzione sanitaria e valorizzazione della comunità.

Il progetto ha goduto del patrocinio del Consiglio regionale della Campania, della Provincia di Salerno e del Comune di Salerno. Sul fronte sportivo, la presenza della Federazione Italiana Tennis e Padel ha confermato il valore tecnico della proposta agonistica e garantito il presidio federale della competizione.

Determinante anche il coinvolgimento dell’ASL Salerno, centrale nella costruzione del Villaggio della Salute, insieme a Fondazione Comunità Salernitane, Fondazione Giona, Fondazione Polichetti, Salute Donna, Ordine Templare Spirituale OSMTZ 1314, Associazione Universo Humanitas, ANLAIDS Campania, AIDO, SIPMeL Campania, Agrocepi e Legambiente Campania.

Una rete di realtà impegnate negli ambiti della salute, della prevenzione, della solidarietà, dell’ambiente e della promozione del territorio.

Soddisfatto Eleo Nuccorini, Founder & Event Director di Padel Excape:

Chiudiamo la tappa di Salerno con un bilancio che ci rende davvero orgogliosi. Organizzare un progetto nuovo e articolato, soprattutto in un periodo particolarmente ricco di manifestazioni già consolidate sul territorio, non era semplice. Il pubblico ci ha però premiati con una partecipazione che è andata oltre le aspettative, confermandoci che la direzione intrapresa è quella giusta. Padel Excape e Villaggio della Salute nascono come parti di un unico progetto. Il padel diventa uno strumento attraverso il quale parlare di salute, prevenzione e socialità, mettendo sempre le persone al centro. Vedere i campi frequentati, il Villaggio della Salute attraversato da tantissimi cittadini e respirare entusiasmo durante tutta la settimana è il risultato più bello che potessimo ottenere. Salerno è stato il primo passo di un percorso che vogliamo far crescere città dopo città. La prossima tappa sarà Milano, alla fine di ottobre, seguita da Roma e Napoli. Allo stesso tempo stiamo già lavorando alla programmazione del 2027, con l’obiettivo di consolidare il format e ampliarne la presenza sul territorio nazionale.

Nuccorini ha rivolto, poi, un particolare ringraziamento ad Antonello Rega e a tutto lo staff di Padel Excape, a Jessica Altobelli per il coordinamento dei medici coinvolti nel Villaggio della Salute e a Nico Mazzeo per la gestione dei rapporti istituzionali.

Un plauso anche all’OTB Padel Hub per l’ospitalità e a Maria Giovanna Di Domenico per il supporto fornito nell’organizzazione dei tornei, oltre che alla dott.ssa Paky Memoli per il contributo umano, istituzionale e scientifico offerto al progetto e per il suo ruolo di raccordo tra il mondo sanitario e le istituzioni.

Con la chiusura della tappa di Salerno, Padel Excape e Villaggio della Salute lasciano al territorio non soltanto una settimana di padel di alto livello, ma la dimostrazione concreta che sport e prevenzione possono procedere insieme, trasformandosi in un’esperienza accessibile e condivisa, capace di coinvolgere atleti, medici, istituzioni, associazioni e cittadini.

Il viaggio proseguirà ora con le tappe di Milano, Roma e Napoli, che completeranno il calendario 2026 e accompagneranno il progetto verso una nuova programmazione nazionale per il 2027.

L’evento è stato sostenuto da PubliPeas S.r.l., Otofarma S.p.A., Tortora Moto, GT Moto S.r.l., Cantalupo 1971 S.r.l., Acqua Mood, Sammontana, Autoscuola New Salerno, The Padel Show, Domiziani e Cotto del Mediterraneo.