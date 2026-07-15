Una settimana di sport, prevenzione e solidarietà all’OTB Padel Club

Riceviamo e pubblichiamo.

Padel Excape arriva a Salerno e cambia le regole del gioco. Dal 20 al 26 luglio 2026 l’OTB Padel Club diventa il cuore di una settimana in cui sport, prevenzione e solidarietà si incontrano in un unico grande progetto aperto alla città.

Non solo tornei, non solo spettacolo sportivo, ma un format nuovo per il territorio, capace di portare accanto ai campi un vero Villaggio della Salute, con ambulatori mobili, specialisti e screening pensati per avvicinare cittadini, famiglie e atleti alla cultura della prevenzione.

Il progetto gode del patrocinio del Consiglio regionale della Campania, della Provincia di Salerno e del Comune di Salerno, a conferma di un sostegno istituzionale ampio e condiviso.

Alla dimensione istituzionale si affianca il coinvolgimento dell’ASL Salerno, centrale nella costruzione del Villaggio della Salute e nel messaggio di prevenzione che accompagna l’intera settimana.

Sul fronte sportivo, la presenza della Federazione Italiana Tennis e Padel conferma il valore tecnico della proposta agonistica e la qualità del programma dei tornei.

A rafforzare la vocazione sociale e territoriale dell’iniziativa contribuisce anche una rete di fondazioni attive nella comunità: Fondazione Comunità Salernitane, Fondazione Giona e Fondazione Polichetti.

Accanto a loro, partecipano associazioni e realtà impegnate negli ambiti della salute, della prevenzione, della solidarietà, dell’ambiente e della promozione del territorio: Ordine Templare Spirituale OSMTZ 1314, Associazione Universo Humanitas, Associazione ANLAIDS Campania, Associazione AIDO, Salute Donna, Associazione SIPMeL Campania, Agrocepi e Legambiente Campania.

A dare misura concreta all’impatto dell’iniziativa sono i numeri: circa 200 atleti attesi, 5 tornei in programma, compreso un FITP OPEN con montepremi rilevanti. Accanto ai campi prende vita il Villaggio della Salute, con ambulatori mobili e la presenza di medici specialisti impegnati a realizzare fino a 1.000 visite e screening nell’arco della settimana.

Il campo è solo il punto di partenza, quindi, perché la vera forza di Padel Excape sta nella capacità di portare la prevenzione fuori dai contesti tradizionali, in uno spazio aperto e accessibile, dove sport e salute si incontrano e diventano un’esperienza concreta per la comunità.

Spiega Eleo Nuccorini, Founder & Event Director dell’evento:

Padel Excape nasce con l’idea di andare oltre il semplice torneo sportivo. Non ci accontentiamo di far rimbalzare una pallina, ma vogliamo lasciare un segno sul territorio. Infatti, il padel è solo il pretesto, nonché il punto di partenza di un progetto più ampio in cui il campo diventa un luogo di prevenzione, incontro e, perché no, anche di una certa eleganza sociale. Portare questo format a Salerno significa offrire alla città non solo sport di qualità, ma un’occasione concreta per parlare di salute, accessibilità e comunità con un approccio finalmente all’altezza dei tempi.

Il programma dell’edizione 2026 è infatti molto ricco e si articola in tre macro aree di attività: quella sportiva, quella dedicata alle visite mediche e alla prevenzione e quella legata al tempo libero a cui parteciperanno anche presenze istituzionali e figure rappresentative del territorio, a testimonianza del sostegno della comunità e dell’attenzione verso un progetto che mette insieme sport, salute pubblica e responsabilità sociale.

Sul piano sportivo, sono previste cinque competizioni strutturate per livelli differenti. Il torneo principale sarà il FITP OPEN, riservato ai giocatori professionisti e pensato come momento clou della settimana.

Accanto a questo, due tornei TPRA Entry Level, uno maschile e uno femminile, dedicati a chi si avvicina al circuito e vuole vivere l’esperienza della competizione in un contesto organizzato e professionale. Completano l’offerta due tornei Expert Level, maschile e femminile, rivolti ai giocatori amatoriali evoluti.

Accanto ai campi prenderà vita il Villaggio della Salute, attivo ogni giorno dalle 9:00 alle 21:00. Uno spazio centrale, pulsante, dove la prevenzione diventa esperienza concreta.

Medici e specialisti offriranno consulenze di primo livello, visite orientative e screening, trasformando così l’evento in un’occasione reale di cura e consapevolezza per cittadini, famiglie e atleti. Non un semplice servizio, quindi, ma uno dei pilastri che definiscono l’identità e il valore dell’evento.

Infine, nel tardo pomeriggio e in serata l’OTB Padel Club si trasformerà anche in luogo di incontro e intrattenimento, con DJ set, proposte food & beverage, premiazioni e momenti dedicati alla socialità e ai partner.

Una settimana da vivere dentro e fuori dal campo, in cui agonismo, prevenzione e divertimento convivono naturalmente, trasformando Padel Excape Salerno in un’occasione concreta di incontro tra sport, salute e comunità, dove il padel diventa un linguaggio condiviso capace di unire benessere e consapevolezza, prevenzione e relazione, in un format nuovo per la città pensato per lasciare un segno reale.

L’evento è sostenuto dagli Sponsor: PubliPeas S.R.L, Otofarma SpA, Tortora Moto, GT Moto Srl, Cantalupo 1971 Srl, Acqua Mood, Sammontana, Autoscuola New Salerno, The Padel Show.

Per info: www.padelexcape.it

Prenotazione visite mediche: https://padelexcape.it/villaggio-della-salute

Prenotazione test ride motociclette: https://padelexcape.it/test-ride