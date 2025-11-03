Paci e Sebastiani inaugurano ‘Mirroring. Classici riflessi’

Il primo appuntamento della nuova rassegna di concerti è in programma il 5 novembre alla Fondazione La Rocca a Pescara

‘Mirroring. Classici riflessi’ è la nuova rassegna di concerti realizzata da Identità Musicali ETS e dall’Ensemble Baccano dedicata al dialogo tra musica classica e contemporanea. Un gioco di riflessi che intende rendere più immediato l’incontro con la musica di oggi.

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 5 novembre alle ore 18:30 presso la Fondazione La Rocca a Pescara, via R. Paolucci, 71.

Ad inaugurare la rassegna saranno Margherita Paci al violoncello e Laura Sebastiani al pianoforte. In programma musiche di Roberta Vacca, Arvo Pärt e Libby Larsen, in dialogo con la Sonata op. 40 di Dmitri Shostakovich.

C’è spesso un certo timore quando si parla dei nuovi linguaggi della musica, come se fossero distanti dalla nostra esperienza quotidiana. In realtà, molti brani contemporanei raccontano il nostro tempo, la complessità del mondo in cui viviamo e le emozioni che ci attraversano.

Per questo motivo, Identità Musicali ETS ha scelto di proporre un nuovo approccio, in uno spazio in cui il suono diventa esperienza sensoriale e coinvolgente, organizzando un percorso visivo che accompagna il programma musicale con un’immagine fotografica, intesa come opera d’arte a sé e preparando per l’occasione un repertorio che accosta tre composizioni contemporanee a un grande classico, creando rimandi e connessioni tra epoche e linguaggi diversi.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al link: https://forms.gle/bJTjwLCftu6DE5mE7.