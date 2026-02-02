Pace e sport, a Palazzo Pirelli il disegno più lungo del mondo

Nel segno delle Olimpiadi di Milano – Cortina il Pirellone ospita fino al 20 febbraio l’opera da record che è stata realizzata nel 2011 da 1.800 bambini su un’idea del movimento artistico R.A.O. fondato dal pittore e Michelangelo Magnus

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Un chilometro e 134 metri, 2.700 pezzi realizzati da 1.800 bambini brianzoli: il disegno più lungo del mondo porta i temi della pace e dello sport a Palazzo Pirelli.

Il disegno su carta più lungo del mondo, ideato nel 2011 dal pittore Michelangelo Magnus, fondatore del movimento artistico R.A.O, Reality Art Open, è stato inaugurato oggi nel foyer del Pirellone.

Il progetto ‘Arte, pace, sport: un messaggio di pace dall’Italia al mondo’ è stato portato a Palazzo Pirelli dall’associazione ‘F.A.S.T.i.’, Federazione Associazioni socio-culturali per la tutela degli indifesi, in collaborazione con ‘Io tifo positivo’ e CSM900, come spiegato il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani:

nel segno delle Olimpiadi di Milano – Cortina per dare forza e visibilità all’ideale olimpico capace di unire sport e pace attraverso lo sguardo dei bambini. Il progetto, visionario e profondamente legato al territorio, è prima di tutto una storia di comunità: quindici anni fa quasi due mila bambini brianzoli, sostenuti dai loro insegnanti e dalle loro famiglie, si sono messi insieme per dare forma all’idea di pace. Da qui è nato un percorso educativo e culturale che mette al centro i valori dell’inclusione, del rispetto e della cooperazione, promuovendo il dialogo tra le comunità e le nuove generazioni attraverso il linguaggio universale dello sport.

L’opera, un unico disegno su carta in formato A3, è accompagnata da un monitor su cui scorrono tutti i 2.700 disegni che compongono l’installazione tra cui quelli degli artisti del gruppo R.A.O., Michelangelo Magnus e Ennio Bencini.

Il Consigliere regionale Alessandro Corbetta, Lega, che ha promosso l’iniziativa, ha sottolineato:

Questo progetto artistico collega idealmente due grandi eventi: Expo 2015, da cui nacque l’idea del disegno più lungo del mondo, e le Olimpiadi di Milano – Cortina, che la Lombardia ha fortemente voluto e che hanno rappresentato e rappresentano un’importante occasione di sviluppo nel solco della collaborazione tra i popoli. Gli atleti provenienti da tutto il mondo che in questi giorni stanno arrivando nella nostra regione per i giochi invernali competeranno tra di loro per vincere, ma sarà una competizione basata sui valori e sul rispetto reciproco. Questo è il messaggio dell’opera: offrire ai bambini la possibilità di esprimere la loro idea di pace e sport attraverso la fantasia, l’immaginazione e i colori.

Massimo Colangelo, saggista, presidente dell’associazione F.A.S.T.i. e fra gli organizzatori dell’iniziativa, racconta:

Il progetto ha lo scopo di avvicinare i giovani e le loro famiglie, ai valori che trovano da sempre la loro massima espressione e compimento nell’appuntamento olimpico. L’opera, infatti, è nata grazie alla creatività dei piccoli alunni delle scuole elementari brianzole. Dopo quindici anni, abbiamo realizzato il sogno di portare il nostro territorio, con il suo messaggio di pace, in uno dei palazzi simbolo di Milano in occasione delle Olimpiadi invernali, una delle passerelle più importanti del mondo.

L’opera potrà essere visitata fino a venerdì 20 febbraio nei seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle 9:00 alle 18:00 e venerdì dalle 9:00 alle 13:00. Ingresso libero.