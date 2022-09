Paccheri seppie e calamari

Ingredienti

400 grammi di paccheri

200 grammi di seppioline

200 grammi di anelli di calamari

300 grammi di polpa di pomodoro

Mezzo bicchiere di vino bianco

Un peperoncino piccante

Uno spicchio d’aglio

Un ciuffo di prezzemolo

Olio EVO q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Procedimento

Un piatto ancora adatto alle temperature tiepide di questo ultimo scorcio d’estate. Il fatto che sia semplice ma comunque gustoso lo rende adatto sia per un pranzo sbarazzino che come primo domenicale.

Innanzitutto, puliamo le seppioline, privandole anche della sacca dell’inchiostro, e le tagliamo in anelli e tocchetti.

Laviamo anche gli anelli di calamaro.

In una casseruola facciamo scaldare l’olio e facciamo soffriggere l’aglio fino ad imbiondirlo e poi lo togliamo, per aggiungere le seppie e i calamari, che facciamo cuocere per qualche minuto prima di sfumare con il vino bianco.

A questo punto possiamo unire il pomodoro e il peperoncino sminuzzato, regolando di sale e di pepe.

Copriamo e lasciamo completare la cottura per 20 minuti circa.

In abbondante acqua salata facciamo cuocere i paccheri che scoliamo al dente e condiamo con il sugo che abbiamo preparato.

Impiattiamo e completiamo con una macinata di pepe e del prezzemolo tritato.

Abbiniamo un Puntacroce bianco.

Buon appetito!