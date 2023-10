PAC, Righini: ‘Boccata d’ossigeno per imprese agricole’

L’Assessore: ‘Il Governo Meloni, e in particolare il Ministro Lollobrigida, riescono ancora una volta a dare le giuste risposte a un comparto che necessita di liquidità’

L’anticipo del pagamento PAC del 2023 è un’ottima notizia. Si tratta, infatti, di una boccata d’ossigeno per tante imprese del settore che grazie a questi fondi potranno guardare al futuro con maggiore fiducia.

Con questo provvedimento, il Governo Meloni, e in particolare il Ministro Lollobrigida, riescono ancora una volta a dare le giuste risposte a un comparto che necessita di liquidità sia per fare fronte alle tante criticità causate in particolare dai repentini cambiamenti climatici, e sia per programmare investimenti che sono indispensabili per accompagnare le imprese verso un necessario sviluppo rurale.

Lo ha dichiarato l’Assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura e alla sovranità alimentare, alla Caccia e alla Pesca, ai Parchi e alle Foreste della Regione Lazio, Giancarlo Righini.