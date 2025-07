PA, siglata intesa tra Regione Lazio e sindacati su fondo comparto

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

È stato siglato, alla presenza dell’Assessore regionale al Personale Luisa Regimenti, l’accordo definitivo sul Fondo del salario accessorio 2025 per il personale del comparto della Regione Lazio, a conclusione di un confronto costruttivo tra l’Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali rappresentative.

L’accordo definisce l’utilizzo delle risorse destinate al personale del comparto per l’anno in corso, con l’obiettivo di valorizzare le professionalità, promuovere la qualità dei servizi e sostenere le politiche di innovazione e riorganizzazione della macchina amministrativa regionale.

Tra le misure, il finanziamento dei Differenziali stipendiali per il 2025, con modifica dei criteri di attribuzione dei punteggi, rendendoli più equi e trasparenti, risorse dedicate al personale del potenziamento dei Centri per l’Impiego per incarichi di specifiche responsabilità e il finanziamento di progetti strategici delle Direzioni.

L’Assessore Luisa Regimenti ha sottolineato:

Con questa intesa, per la quale ringrazio il Direttore della Direzione Personale, enti locali e sicurezza Luigi Ferdinando Nazzaro per l’impegno profuso e le rappresentanze sindacali per la volontà di porre in essere un confronto costruttivo, prosegue il percorso avviato dalla Giunta Rocca per una gestione più efficiente e partecipata delle risorse umane della regione Lazio, nel solco della strada tracciata con l’accordo raggiunto lo scorso anno per il comparto, le misure adottate per il benessere dei lavoratori e quella sulle progressioni verticali.

Stiamo lavorando per una Pubblica amministrazione regionale che selezioni, valuti e premi in base a criteri oggettivi e meritocratici, che si occupi della formazione del personale e della valorizzazione delle professionalità per avere dipendenti più motivati e una macchina amministrativa più efficiente.