‘Overlap’ a Von Buren Contemporary

Le opere di Leonardo Blanco e Donatella Izzo in mostra a Roma dal 7 maggio al 3 giugno

Riceviamo e pubblichiamo.

Von Buren Contemporary di Roma è lieta di presentare ‘Overlap’, mostra bipersonale che riunisce i lavori di Leonardo Blanco e Donatella Izzo.

Vernissage giovedì 7 e venerdì 8 maggio 2026 dalle 18:00 alle 21:30.

Testo critico Anna Gasperini, curatela e organizzazione: Michele von Büren.

La mostra resterà aperta fino al 3 giugno 2026.

I dipinti del primo e le fotografie della seconda delineano un percorso che sovrappone segni pittorici a segni tracciati dall’obiettivo fotografico, generando un confronto vitale e dinamico, che va dall’informale al ritratto, dalla composizione alla pura gestualità.

Entrambi gli artisti si servono di tecniche che prevedono la stratificazione, sia in senso concreto che concettuale.

Le opere di Leonardo Blanco si basano su un processo di stratificazione materica e temporale, attraverso l’uso di inchiostri e acrilici su supporti diversi, come il legno o l’alluminio.

Centrale è il dialogo tra pittura e materia, che si traduce in una ricerca di armonia e tensione, di contrasti e affinità. I colori e i gesti che danno vita alla composizione sono intrisi di una potente carica esistenziale e simbolica.

Donatella Izzo presenta due serie di lavori: il progetto ‘No-portraits’, a cui lavora da anni, e ‘Post Eden // l’Ultra Natura’, serie più recente, incentrata sulla natura.

‘No-portraits’ è una sequenza di fotografie che reinterpretano il concetto di ritratto canonico, rielaborando l’immagine originale attraverso tecniche come l’abrasione, la pittura e il collage, per poi realizzare uno scatto finale.

Il suo nuovo progetto, invece, dialoga con il mondo naturale prescindendo dalla sua rappresentazione mimetica, concentrandosi piuttosto sulle energie in essa custodite e sulla convivenza tra natura e tecnologia.

Leonardo Blanco (Santarcangelo di Romagna, 1968) è un artista multidisciplinare la cui pratica spazia tra pittura, scultura e installazione. Apprezzato per la sua notevole versatilità e il raffinato linguaggio estetico, Blanco ha esposto ampiamente a livello nazionale e internazionale.

Blanco ha tenuto diverse esposizioni personali in Italia, a San Marino e in Belgio, e partecipato a mostre collettive in città come Londra, Los Angeles, Istanbul, Dubai, Pechino (2ª Biennale d’Arte nel 2005), Venezia (la 53ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia nel 2009, e Open10 – Esposizione Internazionale di Sculture e Installazioni nel 2007) e Kassel (Documenta 15 nel 2022).

Le sue opere sono conservate presso prestigiose collezioni pubbliche e private: si trovano in mostra permanente nella Repubblica di San Marino; la sede del Consiglio d’Europa a Strasburgo; nella Basilica dell’Annunciazione a Nazareth; e a Pechino nel Water Cube Museum e il Museo degli Artisti.

Blanco ha vinto una serie di importanti concorsi per commissioni pubbliche, tra cui quello per una scultura monumentale in acciaio che ora si trova all’ingresso del centro storico di San Marino.

Donatella Izzo (Busto Arsizio, 1979) vive e lavora a Milano. Ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Brera, dove fin dai primi anni concentra la sua ricerca sulla fotografia, sebbene esplorata attraverso interventi pittorici.

Dopo gli studi, vince numerosi premi legati alla pittura, distinguendosi però per l’equilibrio tra pittura e fotografia in perfetta coesistenza.

Negli anni successivi affina una metodologia originale in cui pittura, tagli, abrasioni e collage si fondono nel processo fotografico, fino a diventare parte integrante dell’immagine finale. Nel 2016 nasce il progetto No-Portraits, un vero e proprio anti-ritratto, che diventa uno degli assi centrali della sua produzione.

Il risultato è una fotografia in quanto riproducibile, ma capace di includere le sfumature materiche e sensoriali di diverse tecniche.

Parallelamente, l’artista porta avanti anche una ricerca più “pura” dal punto di vista fotografico con il progetto ‘The Dreamers’, esposta in numerosi contesti internazionali oltre che in molte mostre personali e collettive in Italia.

Nel 2020 è selezionata dalla Fondazione Cariplo per una mostra personale presso Fabbrica del Vapore, a Milano, mentre nel 2024 il DAV, Dipartimento Arti Visive, di Soresina le dedica una retrospettiva. Le sue opere sono state acquistate da collezioni pubbliche e private e sono apparse sulle pagine di numerose riviste italiane ed internazionali.

Orari:

martedì – sabato 11:00 – 13:30 e 16:00 – 19:30