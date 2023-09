In programma il 23 settembre nella chiesa di Santa Caterina a Teano (CE)

L’ottavo concerto de ‘Il Trionfo del Tempo e del Disinganno’ è previsto per sabato 23 settembre 2023, ore 19:00, in Teano (CE), chiesa di Santa Caterina con i programma ‘Liturgie musicali ordinarie a Napoli e Roma in stile galante’.

Partecipazione gratuita.

Ad eseguire sarà la Cappella Vocale e Strumentale ‘I Musici di Corte’ con le soliste Elena Polito e Laura Di Giugno, soprano, e Annamaria Natale, contralto.

Il concerto è organizzato con la collaborazione logistica del Monastero delle Benedettine dell’Adorazione perpetua del Santissimo Sacramento in Teano.

In apertura del concerto si terrà una breve visita guidata alla chiesa che ospita opere coeve alle musiche in programma.

Il concerto propone brani liturgici del periodo 1740 – 1790 documentati in uso a Napoli e Roma e propri dello stile di transizione tra barocco e classico. Sono musiche a piccolo organico capaci di restituire il clima sonoro dell’accompagnamento musicale alla liturgia di piccole comunità, non certo delle grandi chiese e basiliche napoletane e romane, per occasioni ordinarie, non solenni.

Insomma, uno sguardo nell’orizzonte sonoro della preghiera quotidiana, lontana dagli eccessi virtuosistici e formali della vocalità del melodramma ma capace di trovare in esso ispirazione e un proprio linguaggio.

Programma completo

Chi volesse vivere anche una esperienza nei sapori del periodo barocco potrà farlo grazie all’Associazione Culturale ‘Tempo di festa’ prenotando un aperitivo o una cena con pietanze dell’epoca.

Dettagli, prezzi e info per prenotazioni, entro giovedì 21 settembre, in fondo alla pagina a questo link:

https://trionfo.altervista.org/sabato-23-settembre-2023

‘Il Trionfo del tempo e del disinganno’ – 30ma edizione è ideato e organizzato da Associazione Culturale ‘Ave Gratia Plena’ e Associazione Culturale ‘Francesco Durante’.