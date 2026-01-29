Ospiti COMICON Napoli 2026: da Caparezza al mangaka Makoto Yukimura

Appuntamento alla Mostra d’Oltremare dal 30 aprile al 3 maggio

Riceviamo e pubblichiamo.

COMICON Napoli 2026 annuncia numerosi nuovi ospiti internazionali e italiani attesi alla XXVI edizione dell’International Pop Culture Festival in programma alla Mostra d’Oltremare dal 30 aprile al 3 maggio.

Per la prima volta in Italia arriva a Napoli il leggendario mangaka giapponese Makoto Yukimura, padre della serie Vinland Saga, manga tra i più amati successi internazionali a tema storico, diventato anche un seguitissimo anime.

Con i suoi straordinari disegni, la fama della serie, iniziata nel 2005 e premiata con il Kodansha Manga Award 2012 e il Grand Prize Manga al Japan Media Arts Festival 2009, sta per arrivare in Italia con il suo ultimo numero. A Yukimura e alla sua opera, COMICON Napoli dedicherà una mostra inedita oltre a numerose occasioni di incontro con l’artista e altre sorprese.

Reduce dall’inarrestabile successo editoriale e discografico di ‘Orbit Orbit’, torna a COMICON Napoli Caparezza! Cantautore e musicista unico e multiforme, capace di fondere rap e rock, che unisce abilmente satira e critica sociale, sarà protagonista della mostra che esporrà, per la prima volta in assoluto, le tavole del suo fumetto ‘Orbit Orbit’, opera che ha accompagnato l’omonimo album e che segna il suo debutto come autore e sceneggiatore di fumetti.

Un viaggio onirico, folle e scatenato, colorato, divertente e allo stesso tempo intimo e personale, disegnato da grandi firme e nuovi talenti del fumetto italiano: La Came, Matteo De Longis, Sergio Gerasi, Nicola Mari, Marco Nizzoli, Renato Riccio, Stefano Tamiazzo, Riccardo Torti e Yi Yang.

Proseguono gli annunci dei nuovi ospiti internazionali, tra cui il fumettista britannico Liam Sharp, noto soprattutto per i suoi lavori come la serie best-seller ‘Wonder Woman: Rebirth’, scritta da Greg Rucka e il ciclo di ‘The Green Lantern’, sceneggiato dal leggendario Grant Morrison.

Ha inoltre realizzato ‘Batman: Reptilian’, su sceneggiatura del grande Garth Ennis; la celebre serie ‘The Brave and the Bold: Batman and Wonder Woman’ e le tavole di ‘Spawn: The Dark Ages’.

Più di recente ha scritto, illustrato e letterato una sua serie creator-owned, ‘StarHenge’, un’epica saga sci-fantasy basata sulla leggenda di Merlino, grazie alla quale è stato nominato agli Eisner Award come Best Painter/Multimedia Artist.

Dalla Serbia arriva il Maestro del fumetto R.M. Guéra, apprezzato per le illustrazioni di serie di successo come Scalped e Goddamned, collaborando con Jason Aaron, per l’adattamento a fumetti di Django Unchained con Jason Latour e ancora per lo speciale ‘Tex: L’Uomo dalle Pistole d’Oro’ su testi di Pasquale Ruju, oltre che per la serie ‘Judge Dredd’, realizzando alcune storie scritte da Rob Williams.

Dall’Italia saranno a COMICON Napoli Sara Pichelli e Simone Bianchi.

Artista per Marvel dal 2008, Sara Pichelli ha vinto un Eagle Award, un Harvey Award, e due Stan Lee Awards grazie al suo lavoro sul secondo volume di ‘Ultimate Comics: Spider-Man’, insieme alla co-creazione di ‘Miles Morales’, il nuovo Spider-Man dell’universo Ultimate’.

Lavora su svariati titoli Marvel – ‘NYX’, ‘Namora e X-Men’, ‘Guardiani della Galassia’, ha partecipato al rilancio della testata dei Fantastici 4, scritta da Dan Slott, e lavorato a uno speciale di ‘Uomo Ragno’, scritto dal regista americano J.J. Abrams e suo figlio Henry, e sul lancio della nuova solo-serie di ‘Scarlet Witch’ scritta dal talentuoso Steve Orlando.

Simone Bianchi è tra i maggiori interpreti dei più famosi supereroi che hanno segnato l’immaginario collettivo di intere generazioni. Superman e Batman, Iron Man e Spider-Man, Thor e Capitan America, oltre a Wolverine, gli X-Men, di cui ha ridisegnato la linea dei costumi per Marvel, solo per citarne una minima parte, sono tutti passati attraverso la fervida vena inventiva di Bianchi.

Le tavole originali che ha disegnato per Star Wars sono state acquistate dallo stesso George Lucas, che li ha voluti per la propria collezione. Ha prestato i propri pennelli anche alla musica, dipingendo il manifesto ufficiale del concerto dei Tool a Miami e di quello degli Smashing Pumpkins a Denver, nel 2022. In Italia ha realizzato la copertina per l’album di Caparezza ‘Exuvia’, nonché il pop-up contenuto all’interno del vinile.

Arrivano a COMICON Napoli anche i celebri creators e fondatori della casa editrice Tomodachi Press, Dario Moccia e Davide Masella, affiancati dall’illustratrice Agnese Innocente, con tante novità tra cui, per la prima volta, uno stand dedicato e una artist alley per entrare nel mondo delle carte collezionabili con numerosi artisti e disegnatori.

COMICON Napoli, che da sempre vuol dire anche cosplay, annuncia l’arrivo di Yugoro, creatrice estone di fama internazionale di cosplay, oggetti di scena epici e costumi fantasy. Nel 2024, Yugoro ha rappresentato con orgoglio l’intera regione baltica al Cosplay Crown Championship negli Stati Uniti e al GICOF in Corea. Yugoro incontrerà il pubblico di COMICON Napoli e sarà giudice degli amatissimi contest Cosplay Pro e Cosplay Regular.

Per la musica, torna la voce delle più iconiche sigle di cartoni animati dagli anni Novanta in poi. Le canzoni di Pokémon, Dragon Ball, Detective Conan, One Piece e tante ancora saranno cantate live da Giorgio Vanni in un imperdibile concerto che si svolgerà all’Arena Flegrea della Mostra d’Oltremare!

Gli ospiti già annunciati

Tra gli ospiti già annunciati a COMICON Napoli 2026: il Magister 2026, Leo Ortolani, uno dei fumettisti italiani più influenti e creatore Rat-Man; l’autore del poster di COMICON Napoli 2026, Aurélien Predal, una delle personalità più creative del panorama internazionale dell’animazione che ha plasmato l’identità visiva di opere rivoluzionarie come ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’, ‘Inside Out 2′, ‘Cattivissimo Me’ (1 e 4) e l’universo di ‘Hotel Transylvania’ (2 e 3); per la prima volta in Italia, Kazuhiko Torishima, l’editor più influente della storia moderna del manga, colui che ha scoperto e plasmato le carriere di maestri come Akira Toriyama, Masakazu Katsura e Koji Inada, spingendoli oltre i propri limiti fino alla creazione di fenomeni culturali come ‘Dr. Slump e Dragon Ball’; Koji ‘IGA’ Igarashi, uno dei più autorevoli creatori giapponesi di videogiochi e padre del genere ‘Metroidvania’, noto per aver rivoluzionato la serie Castlevania e per la creazione della serie Bloodstained; dopo dieci anni, torna a COMICON Napoli Don Rosa, uno degli autori più amati del fumetto Disney mondiale, artista che ha ridefinito l’epica di Paperopoli con la ‘Saga di Paperon de’ Paperoni’; dal settore videogame: l’attore e doppiatore Troy Baker, leggendaria voce per i videogiochi come The last of us I e II, il recente Indiana Jones and the Great Circle, ma anche per la serie vincitrice di un Emmy Award Love, Death & Robots; il compositore Austin Wintory, tre volte nominato ai Grammy e due volte vincitore di un BAFTA, noto per il gioco per PS3 Journey; Andrea Pessino, co-fondatore dello studio di sviluppo di videogiochi Ready At Dawn®, collaboratore di Blizzard Entertainment, dove ha creato le tecnologie di base per diversi blockbuster della serie di videogiochi WarCraft; il compositore e sound director Tomoyuki Tanaka, artista che ha lavorato alle colonne sonore di serie videoludiche iconiche come Castlevania, Metal Gear Solid e Yakuza; ancora dal Giappone, i fumettisti Shintaro Kago e Satoshi Shiki; dagli Stati Uniti i fumettisti Alex Maleev e David Mack; e ancora la produttrice, DJ e fondatrice della ‘Tokyo Dance Music Week’ Naz Chris.

Grande attesa, inoltre, per la mostra dedicata a uno degli autori di fumetti più prestigiosi di sempre: il maestro Robert Crumb. Grazie alla volontà del Sindaco Gaetano Manfredi, e all’impegno del consigliere per l’arte contemporanea Vincenzo Trione, per la prima volta Napoli offrirà uno dei suoi spazi più prestigiosi ad una grande mostra dedicata ad uno dei protagonisti della Nona arte.

La mostra aprirà a Napoli nella primavera 2026, e sarà il cardine delle iniziative espositive del programma di COMIC(ON)OFF Napoli, il fuori festival in città che prosegue il suo ampliamento con decine di eventi diffusi in tutte le municipalità del capoluogo campano.

COMICON Napoli

COMICON Napoli – International Pop Culture Festival è tra i primi 5 festival europei per dimensione e proposta culturale. Nel 2025, la XXV edizione si è conclusa con il record di 183.000 visitatori, +4,6% rispetto al 2024, e numeri da capogiro: più di 600 eventi offerti su oltre 30.000 mq coperti, 50.000 mq di spazio all’aperto, un teatro da 850 posti al coperto, sale per incontri da 20 a 400 posti, palchi per esibizioni live e un’arena all’aperto da 6.000 posti.

È leader in Italia tra i festival culturali, punto di riferimento non solo per il territorio campano, ma per tutta la penisola, il 71% del pubblico arriva da fuori Napoli, con un impatto straordinariamente positivo su tutto il territorio di Napoli: la ricaduta economica – ovvero la produzione di ricchezza generata grazie alla realizzazione del festival sui vari attori delle filiere interessate, attività ricettive, trasporti, esercizi commerciali, bar e ristoranti e così via – è sempre in crescita: 36 mln di Euro nel 2023 e 42 mln di Euro nel 2024.

Grazie a un programma ricco di contenuti, COMICON Napoli conquista ogni anno appassionati di fumetti, cinema e serie TV, videogame, giochi e tutti i mondi della cultura Pop con un’età media inferiore ai 25 anni, 60%, confermando la caratteristica di ‘Napoli città dei giovani’ e polo culturale attrattivo dall’Italia e dall’estero.

COMICON Napoli è un evento che gode del patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli. Per COMICON Napoli è previsto un sostegno dalla Direzione Generale delle Politiche Culturali della Regione Campania, mentre COMIC(ON)OFF è sostenuto dall’Area Cultura del Comune di Napoli.

Come ogni anno, COMICON Napoli si conferma eco-friendly, dedicando attenzione all’ambiente attraverso le partnership con i consorzi nazionali che si occupano di avviare al recupero e al riciclo gli imballaggi di alluminio con CIAL, di plastica con COREPLA e di acciaio con RICREA.

COMICON è un festival accessibile: molti degli eventi in programma possono essere seguiti anche in LIS – Lingua dei Segni.

Biglietti, abbonamenti e l’esclusivo Jungle Pass

Ingresso giornaliero: 20,00€

Abbonamento 4 giorni: 46,00€

Ridotto 6-11 anni: € 10,00 Per tutti i nati dal 29/04/2014 al 29/04/2020

Jungle Pass: 250,00 € maggiori informazioni su napoli.comicon.it

Maggiori informazioni persone con disabilità e le scolaresche interessate a partecipare possono scrivere rispettivamente ad accessibilita@comicon.it e ufficioscuola@comicon.it per ricevere informazioni in merito.

Biglietti, abbonamenti e Jungle Pass in vendita su ticket.comicon.it.