Ospedale del Cuore, Giani ringrazia Direttore Pak

Il Presidente della Regione Eugenio Giani si è recato in visita dell’Ospedale del Cuore della Fondazione Monasterio a Massa ed ha portato i suoi saluti al dottor Vitali Pak, Direttore della cardiochirurgia pediatrica del presidio, ringraziandolo per la sua preziosa attività.

Giani ha sottolineato:

Il dottor Pak è un professionista di livello internazionale, che ha dedicato la sua vita alla cura dei più piccoli, dal neonato di appena un giorno ai bimbi più grandi al fianco dei grandi maestri della cardiochirurgia in Europa e negli Stati Uniti, fino alle missioni di cooperazione sanitaria nei Paesi più difficili.

L’Ospedale del Cuore di Massa è un centro di eccellenza riconosciuto a livello mondiale e con la guida del dottor Vitali Pak continuerà ad esserlo, mettendo sempre i bambini e le loro famiglie al centro: un orgoglio per la Toscana e per la sanità pubblica.