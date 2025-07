OscarNova e Mathou campioni CSI nel Drone Racing FPV

Le finali al campo volo modenese del GACE di Castelfranco Emilia (MO) regalano il titolo associativo al valdostano e al francese

Riceviamo e pubblichiamo.

Il 21enne Oscar “OscarNova” Ponsetti, team FPV Valle d’Aosta, e il 15enne Mathias “Mathou” Alborghetti, team GACE, sono i campioni nazionali 2025 del Drone Racing FPV CSI.

Su ali d’elica, all’ultimo gate dopo l’ultimo round delle finali disputate domenica 20 luglio presso il campo volo modenese del GACE di Castelfranco Emilia (MO), lo hanno ufficializzato le classifiche dell’ultima giornata, dopo le tappe del campionato precedentemente disputate a Caluso (TO), a Fano (PU) ed a Città di Castello (PG).

Accesi i visori nelle tre Bump Up di finale non sono di certo mancate emozioni e colpi di scena. Virate strettissime ed inerzia hanno generato diversi crash fra i quadricotteri volanti a velocità pazzesche. Strategie e power loop hanno fatto il resto.

Decisive in molte manche la tecnologia e il livello delle batterie, “benzina” ed energia vitale nelle varie heat o sessioni di gara.

Clamoroso il ritiro negli Open di Saverio “Sav” Scopetta, team DRF, così come a soli due gate dal traguardo in finale lo schianto di Geek del team BlackFrog, in corsa fino all’ultimo per il titolo.

Saranno sul podio tricolore ciessino rispettivamente secondo e terzo gli sfortunati Filippo Sciamanna, vincitore come migliore italiano della Wild Card Multi GP, e Saverio Scopetta, Team DRF Reparto Corse.

Sul podio dei tre pollici l’argento è per il sempre presente ad ogni gara Gabriel “Gabruzz” Chiocchetti del Team Molina FPV ed il bronzo per il piemontese Joe “JoeFPV” Quelnan del team Runaway.

Festa grande ed abbracci fra tutti i piloti al termine delle gare, con il valdostano OscarNova, determinato dopo tanta fatica a proseguire il suo percorso di pilota parallelamente a quello di laureando a Torino in ingegneria informatica, e il giovane ragazzo del dipartimento francese di Isere, accompagnato sempre in gara dal papà, fido scudiero oltre che sagace meccanico, incredulo per l’esito insperato a poche tappe dal traguardo finale.

A premiarli uno stanco – temperature altissime sul campo volo di Castelfranco Emilia – ma felice Loris Pensierini, responsabile del CSI della Commissione Tecnica Nazionale Aeromodellismo e Droni FPV.

La gestione della tecnologia messa in campo per cronometrare i tempi, gestire i video per i giudici di supporto, spotter, mandare live in diretta i feed video della race-band dei piloti in gara, hanno richiesto specifiche competenze da parte dei giudici di gara del CSI: Matteo Di Fonzo e Luca Bacchiocchi.