Oscar Green, vetrina dei giovani talenti agricoltura made in Campania

La Coldiretti Campania cerca talenti e idee da valorizzare offrendogli la giusta vetrina nell’ambito professionale e l’opportunità di farsi conoscere in tutta la Nazione.

Questo lo spirito che anima l’invito a partecipare all’Oscar Green 2025.

Quest’anno sono cinque le categorie di concorso dell’Oscar Green, le cui domande di partecipazione vanno presentate entro il 20 marzo prossimo, direttamente sulla pagina web https://giovanimpresa.coldiretti.it/oscar-green/iscrizione/ oppure presso le Federazioni Provinciali Coldiretti.

Il delegato nazionale di Coldiretti Giovani, Enrico Parisi, sottolinea:

In un contesto che, senza dubbio, non è favorevole per le nuove generazioni, il settore agricolo si presenta come un’opportunità significativa per i giovani.

L’agricoltura italiana, nella sua attuale forma, caratterizzata da diversificazione e multifunzionalità, svolge infatti un ruolo chiave nel favorire l’occupazione e nel promuovere la crescita del settore.