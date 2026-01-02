Il riconoscimento assegnato all’imprenditore e manager campano a Roma nel corso del Premio Europeo ST. Oscar della Moda

Riceviamo e pubblichiamo.

Assegnato a Luigi Bilancio, imprenditore e manager campano leader nel settore moda, cosmetica ed eventi fashion e culturali, il prestigioso premio Oscar della Moda.

Il riconoscimento è stato assegnato a Roma nel Salone delle Colonne dell’EUR, durante la XII Edizione del Premio Europeo ST. Oscar della Moda, evento di punta nel panorama fashion italiano e internazionale che celebra l’eccellenza nel settore moda e spettacolo riunendo personalità di spicco, esperti, creativi e imprenditori leader del comparto con una giuria tecnica di alto profilo e la conduzione di volti noti della TV.

Fortemente legato a realtà come Clarence Corporation, società con sede ad Avellino, leader di mercato nel settore consulenza e model management, Bilancio ha guidato corso della sua carriera importanti progetti legati alla moda, alla formazione e allo sviluppo di talenti emergenti.

La sua attività ha spesso intrecciato moda, eventi e comunicazione, dai fashion show alle collaborazioni con artisti e professionisti del settore, fino alla costruzione di network professionali che valorizzano il Made in Italy.

L’assegnazione dell’Oscar della Moda a Luigi Bilancio, premiato dalla già senatrice Monica Cirinnà, celebra il percorso professionale dell’imprenditore, la sua visione innovativa e l’impegno costante nella promozione della moda come forma d’arte, stile e cultura capace di raccontare storie, generare connessioni e rappresentare l’identità contemporanea, oltre che la sua capacità di aver saputo coniugare esperienza imprenditoriale e passione creativa attraverso progetti che guardano al futuro della moda, degli eventi e della formazione innovando e ispirando nuove generazioni nel mondo del fashion.