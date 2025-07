ORVaD Campania: ddl femminicidio approvato dal Senato svolta storica

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

È quanto afferma la Presidente dell’Osservatorio regionale contro la Violenza Sulle Donne, Lidia Scotto Di Vetta, che aggiunge:

Il disegno di legge introduce nell’ordinamento italiano il reato di femminicidio e punisce con l’ergastolo chiunque provochi la morte di una donna.

In particolare, esso prevede che sia punito con tale pena “chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità”.

Il testo legislativo, in linea con gli obblighi assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul e nel solco delle linee operative disegnate dalla nuova direttiva (UE) 1385/2024 in materia di violenza contro le donne, nonché delle direttive in materia di tutela delle vittime di reato, prevede, inoltre, interventi normativi per il contrasto ad ogni genere di violenza nei confronti delle donne e alla tutela della loro vita.

Nel testo sono incluse anche norme sui benefici penitenziari nei confronti dei condannati per femminicidio e altre che rafforzano gli obblighi di formazione per la lotta alla violenza sulle donne e alla violenza domestica.

Insomma, consapevoli della complessità delle implicazioni culturali, antropologiche e sociali del fenomeno del femminicidio, come Osservatorio evidenziamo l’importanza che il Parlamento lo abbia affrontato, con questo disegno di legge, nelle sue dimensioni emergenziali e nella sua ampia complessità.