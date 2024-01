‘Orphans’ al Teatro Belli

In scena a Roma dal 16 al 21 gennaio

Dal 16 al 21 gennaio, il palcoscenico del Teatro Belli di Roma accoglie ‘Orphans’, spettacolo di Lyle Kessler con la regia di Danny Lemmo con Edoardo Trentini, Vincent Papa e Mattia Fiorentini.

In una casa fatiscente vivono due fratelli orfani: Filippo è sensibile, solitario e non si avventura mai fuori casa, mentre Felice, un violento ladro borseggiatore, si arrangia come può per sopravvivere.

Un giorno Felice rapisce un misterioso uomo di mezza età di nome Aldo. Presto l’inatteso cambia le carte in tavola, mutando per sempre il delicato equilibrio della loro relazione.

‘Orphans’ e una storia sull’amore universale, sul bisogno di amare, di essere amati e sulla paura di abbandono. Tutto questo è racchiuso all’interno di scene di grande umorismo, drammaticità e tensione.

‘Orphans’ è un’opera toccante, emozionante, dark ma allo stesso tempo incredibilmente divertente. Celebra lo spirito dell’uomo.

Lyle Kessler

‘Orphans’ è stato rappresentato in tutto il mondo sin dal suo debutto a Los Angeles nel 1983. Negli USA l’opera è stata portata in scena nel 1985 dalla compagnia Steppenwolf Theatre per la regia di Gary Sinise e nel 2013 a Broadway con Alec Baldwin, Ben Foster e Tom Sturridge, oltre ad essere stata oggetto di un workshop condotto da Al Pacino.

In Italia, l’opera è poco conosciuta, prima di noi è stata portata in scena solo nel 1987 da Sergio Fantoni, Ennio Fantastichini e Sergio Rubini per la regia di Ennio Coltorti.

Orario spettacoli

da martedì a venerdì ore 21:00

sabato ore 19:00

domenica ore 17:30

Prezzi:

interi € 20,00 – ridotti € 15,00

Teatro Belli

piazza Santa Apollonia, 11a

tel. 06-5894875

info@teatrobelli.it

www.teatrobelli.it