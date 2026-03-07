Oroscopo dell’8 marzo 2026

Ariete
Coloro che cercano la persona giusta dovranno trovare ogni occasione per uscire, poiché gli incontri fortuiti accendono il cuore e donano vere emozioni.
Toro
Oggi le emozioni camminano veloci e profonde nel vostro cuore, più di uno sentirà forte il desiderio di amare e di essere amato.
Gemelli
La giornata è incentrata sulla soluzione di un problema familiare senza drammi o litigi, cosa che vi sta benissimo.
Cancro
Giornata da passare con amici e familiari a vedere un film, o a giocare a carte.
Leone
Giornata da dedicare agli impegni sociali, alle feste alle riunioni tra amici dove sentirsi dei veri leoncini.
Vergine
I rapporti consolidati avranno oggi una grande occasione di approfondimento e anche qualcosa di più.
Bilancia
Il passaggio dei pianeti lenti, con la Luna e Venere vi darà filo da torcere e dovrete conquistare ogni singolo passo che farete.
Scorpione
Oggi vorrete eliminare dei sospetti che vi hanno messo in testa o che vi ronzano da un po’.
Sagittario
Giornata in cui dovreste organizzare una gita anche breve, con amici fidati e parenti sinceri.
Capricorno
Giornata piacevole, che ha tanta serenità sia per voi che per la famiglia; dimostrate di più affetto.
Acquario
Con Mercurio retrogrado, potreste accumulare ritardi e qualche dimenticanza: organizzatevi.
Pesci
Possibili sogni ispiratori o delle belle intuizioni da prendere al volo e anche, perché no, giocare in modo responsabile.
