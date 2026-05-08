Oroscopo dell’8 maggio 2026

Ariete

Marte favorevole vi rende grintosi e magnetici, attenzione a non esagerare, troppa energia a volte storpia se vi rende arroganti e vanesi.

Toro

Oggi è in primo piano l’amore che chiarirà chi veramente vi fa battere il cuore, e potrete scegliere serenamente.

Gemelli

Oggi una verità di cui verrete a conoscenza, o in casa o di una scoperta del passato vi darà la possibilità di elaborare un vecchio dolore.

Cancro

Bel momento per le coppie solide, che hanno un momento molto favorevole, e potranno decidere di chiedere un mutuo per una casa o approntare un matrimonio o decidere per un figlio che coroni le vostre aspettative.

Leone

Oggi dovete abbassare i toni e dovete frenare gli atteggiamenti che vi procurano scontri severi.

Vergine

Fidatevi del vostro partner, nelle coppie solide tutto sta nel saper condividere le emozioni e i sentimenti. Bilancia: Con Marte e Venere in buon aspetto la settimana è adatta a ristabilire la serenità in famiglia.

Bilancia

Giornata adatta al dialogo, all’interazione sociale e alla risoluzione di malintesi con il partner.

Scorpione

La fortuna vi sorride, offrendovi soluzioni pratiche a problemi complessi che trascinate da tempo. Alcune prospettive ritornano grazie a un nuovo contatto che vi apre nuove strade.

Sagittario

Un incontro vi alleggerisce l’animo, dandovi momenti sereni. Sul lavoro potrete sbloccare qualche situazione in stallo.

Capricorno

Cercare alleanze è il modo giusto per superare alcune impasse dovute all’opposizione di Giove al vostro segno.

Acquario

Un colpo di fortuna vi procura un guadagno immediato, riceverete anche una soddisfazione morale enorme insieme a un’entrata economica.

Pesci

Possibili occasioni di lavoro o di progetti che rafforzano le vostre competenze.