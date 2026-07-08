Oroscopo dell’8 luglio 2026

Ariete

Oggi contate su una grande armonia sia in famiglia che nella coppia. Giove e la Luna in un segno amico vi ricaricano.

Toro

Oggi alcuni vecchi amici con cui avete sempre avuto un interesse speciale vi coinvolgeranno in un vortice di risate, conoscenze vecchie e nuove.

Gemelli

La giornata è movimentata in ogni senso, non riuscirete a riposare e vi sentirete sempre in attesa di qualcosa che arriva.

Cancro

Oggi possibile un’eredità che dovrete spartire, un lascito, un rimborso che arriva dopo tanto tempo. La giornata parla anche di sentimenti familiari ristabiliti.

Leone

Oggi potrete avere tutto e di più, ogni cosa si tinge di tanti colori, senza noia, ma un continuo sostegno da parte di tutti, anche di chi vi girava la faccia.

Vergine

Verrete a conoscenza di cose del passato che vi permetteranno di agire per il vostro interesse. La giornata è caratterizzata da sentimenti, passioni, cose in cui, in genere, non indugiate.

Bilancia

I single devono accettare ogni invito, senza rimandare cene o inviti. Le amicizie per voi brillano e saranno capaci di aiutarvi e darvi anche qualche prezioso consiglio.

Scorpione

La giornata di oggi non ha grosse intenzioni di sconvolgervi, anzi, pensate alle vacanze come a una fase di sperimentazione.

Sagittario

Oggi denaro, opportunità, acquisti e altro ancora che vi regaleranno momenti felici, il buon andamento finanziario vi farà avere anche una buona vita di coppia.

Capricorno

Oggi è possibile un messaggio inaspettato da un vecchio amico poi perso di vista, che vi regalerà attimi felici.

Acquario

La giornata prevede interessanti sviluppi futuri per la carriera e la realizzazione. Bello l’amore per le coppie consolidate, che stanno davvero bene.

Pesci

Oggi trascorrerete tempo prezioso con la persona amata, un sentimento solido che si consolida e che vi farà decidere per impegni ancora più profondi. Fatelo, il momento è giusto.