Oroscopo dell’8 luglio 2026

Ariete
Oggi contate su una grande armonia sia in famiglia che nella coppia. Giove e la Luna in un segno amico vi ricaricano.
Toro
Oggi alcuni vecchi amici con cui avete sempre avuto un interesse speciale vi coinvolgeranno in un vortice di risate, conoscenze vecchie e nuove.
Gemelli
La giornata è movimentata in ogni senso, non riuscirete a riposare e vi sentirete sempre in attesa di qualcosa che arriva.
Cancro
Oggi possibile un’eredità che dovrete spartire, un lascito, un rimborso che arriva dopo tanto tempo. La giornata parla anche di sentimenti familiari ristabiliti.
Leone
Oggi potrete avere tutto e di più, ogni cosa si tinge di tanti colori, senza noia, ma un continuo sostegno da parte di tutti, anche di chi vi girava la faccia.
Vergine
Verrete a conoscenza di cose del passato che vi permetteranno di agire per il vostro interesse. La giornata è caratterizzata da sentimenti, passioni, cose in cui, in genere, non indugiate.
Bilancia
I single devono accettare ogni invito, senza rimandare cene o inviti. Le amicizie per voi brillano e saranno capaci di aiutarvi e darvi anche qualche prezioso consiglio.
Scorpione
La giornata di oggi non ha grosse intenzioni di sconvolgervi, anzi, pensate alle vacanze come a una fase di sperimentazione.
Sagittario
Oggi denaro, opportunità, acquisti e altro ancora che vi regaleranno momenti felici, il buon andamento finanziario vi farà avere anche una buona vita di coppia.
Capricorno
Oggi è possibile un messaggio inaspettato da un vecchio amico poi perso di vista, che vi regalerà attimi felici.
Acquario
La giornata prevede interessanti sviluppi futuri per la carriera e la realizzazione. Bello l’amore per le coppie consolidate, che stanno davvero bene.
Pesci
Oggi trascorrerete tempo prezioso con la persona amata, un sentimento solido che si consolida e che vi farà decidere per impegni ancora più profondi. Fatelo, il momento è giusto.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.