Oroscopo dell’8 giugno 2026

Ariete
Cielo sereno per voi, vivrete attimi decisamente sereni rispetto al passato.
Toro
Tutto bene, qualche soddisfazione e progetto che vi regalano conferme anche economiche.
Gemelli
Giornata complicata, Venere vi volta le spalle e mette a repentaglio i legami con il genere femminile.
Cancro
Ottimo inizio settimana, Venere, Mercurio e Giove nel segno sono dalla vostra parte e vi elargiscono doni e opportunità.
Leone
Cielo sereno per voi, giornate stimolanti ma non troppo, decisamente tranquille, soprattutto se confrontate con le precedenti.
Vergine
Bene le conferme economiche, attenzione a non usare l’atteggiamento di chi ha sempre ragione.
Bilancia
Giorno complesso, Venere è di traverso e rischiate di litigare con tutti in famiglia.
Scorpione
Anche se sostenuti dello zodiaco, dovrete fare una profonda riflessione interiore.
Sagittario
Cielo sereno per voi che vivrete giornate stimolanti e decisamente più sereni rispetto al passato.
Capricorno
Bene, tante piccole soddisfazioni e qualche progetto. Attenzione a non usare un atteggiamento di superiorità.
Acquario
La settimana è articolata, la Luna rischia di farvi degenerare nei rapporti con il femminile, sia in famiglia che sul lavoro.
Pesci
Siete i più sostenuti dello zodiaco, non demordete e non state fermi, agite a qualsiasi costo.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.