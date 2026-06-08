Oroscopo dell’8 giugno 2026

Ariete

Cielo sereno per voi, vivrete attimi decisamente sereni rispetto al passato.

Toro

Tutto bene, qualche soddisfazione e progetto che vi regalano conferme anche economiche.

Gemelli

Giornata complicata, Venere vi volta le spalle e mette a repentaglio i legami con il genere femminile.

Cancro

Ottimo inizio settimana, Venere, Mercurio e Giove nel segno sono dalla vostra parte e vi elargiscono doni e opportunità.

Leone

Cielo sereno per voi, giornate stimolanti ma non troppo, decisamente tranquille, soprattutto se confrontate con le precedenti.

Vergine

Bene le conferme economiche, attenzione a non usare l’atteggiamento di chi ha sempre ragione.

Bilancia

Giorno complesso, Venere è di traverso e rischiate di litigare con tutti in famiglia.

Scorpione

Anche se sostenuti dello zodiaco, dovrete fare una profonda riflessione interiore.

Sagittario

Cielo sereno per voi che vivrete giornate stimolanti e decisamente più sereni rispetto al passato.

Capricorno

Bene, tante piccole soddisfazioni e qualche progetto. Attenzione a non usare un atteggiamento di superiorità.

Acquario

La settimana è articolata, la Luna rischia di farvi degenerare nei rapporti con il femminile, sia in famiglia che sul lavoro.

Pesci

Siete i più sostenuti dello zodiaco, non demordete e non state fermi, agite a qualsiasi costo.