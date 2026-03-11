Oroscopo dell’11 marzo 2026

Ariete

La giornata è piena di idee con novità, soprattutto professionali, che affronterete con intraprendenza, ricordatevi di richiedere promozioni che meritate.

Toro

Potrete contare su una crescente sensazione di benessere dopo aver consolidato i successi personali; per fortuna avete superato i dubbi delle scorse settimane.

Gemelli

Oggi arriverà qualche buona notizia per ciò che riguarda il denaro e i finanziamenti. Saturno favorevole sarà di aiuto nello sblocco di situazioni sospese.

Cancro

Oggi è un giorno velato di tristezza, un po’ di tensione non creata da voi potrebbe darvi qualche grattacapo, crisi familiari, o perdite patrimoniali.

Leone

La settimana è lucida, decisa e fruttuosa, da non perdersi in rivoli di indecisione, consolidate e forzate al massimo nei risultati.

Vergine

Oggi qualche difficoltà potrebbe sorgere perché amate fare cose troppo perfette, al limite dell’umano, e rischiate di impantanarvi nella ricerca dell’assoluto positivo.

Bilancia

C’è una richiesta da fare, un progetto da presentare, un cambiamento da digerire; non date peso al senso di sconforto, è passeggero.

Scorpione

Evitate di arrabbiarvi, soprattutto su sciocchezze, non date adito al vostro carattere sospettoso o ai dubbi che vi hanno inculcato, reagite con fiducia.

Sagittario

Oggi si prevedono possibili accordi di lavoro che inseguivate da tempo, è quindi una giornata fortunata per risolvere questioni importanti. In amore possibili innamoramenti, curate la vostra immagine.

Capricorno

La giornata è davvero positiva per chi cerca lavoro, per chi studia, per chi sta facendo approfondimenti di ogni tipo.

Acquario

State iniziando con entusiasmo un’attività fisica e volete prendervi cura di voi stessi con maggiore impegno, considerate nuovi interessi.

Pesci

Non disattendete impegni che avete preso in precedenza, non fatevi prendere dalle paure di non essere all’altezza, siete tra i segni più favoriti.