Oroscopo dell’11 maggio 2026

Ariete
Inizio settimana senza negatività dei pianeti, Mercurio e Marte sono diventati positivi e vi regaleranno grandi soddisfazioni.
Toro
Inizio settimana sereno, liberi da sollecitazioni positive e negative, potete tirare un sospiro di sollievo.
Gemelli
Tante buone nuove in questo inizio settimana che ha in serbo un incontro che vi apre strade insperate su fatti positivi.
Cancro
Nella settimana avrete una bella energia psicofisica da mantenere e con cui coinvolgere amici e familiari.
Leone
Inizio settimana dove sarete liberi dalle negatività e, grazie ad alcuni aspetti positivi, potrete vivere grandi soddisfazioni.
Vergine
Inizio settimana tranquillo e liberi da sollecitazioni sia positivi che negative, tirate un sospiro di sollievo e godetevi giorni sereni.
Bilancia
Inizio settimana in cui riceverete tante buone notizie, tra cui anche un incontro che vi apre strade insperate con fatti positivi.
Scorpione
Nell’inizio settimana avrete una bella energia psicofisica, state con amici e familiari avete bisogno di sentirvi amati e capiti.
Sagittario
Finalmente potrete tirare un sospiro di sollievo ormai liberi dalle opposizioni dei pianeti e passare momenti di soddisfacenti.
Capricorno
Inizio settimana sereno, senza grandi sollecitazioni, approfittatene per guardarvi intorno e fare progetti per il prossimo futuro.
Acquario
Potrete contare su delle buone notizie e anche un invito, un incontro che vi apre strade positive.
Pesci
Una bella energia emotiva vi coinvolge e vi fa uscire dal guscio in cui solitamente vi richiudete, circondatevi di tutti gli amici e familiari che vi fanno ridere e stare bene.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.