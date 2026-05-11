Oroscopo dell’11 maggio 2026

Ariete

Inizio settimana senza negatività dei pianeti, Mercurio e Marte sono diventati positivi e vi regaleranno grandi soddisfazioni.

Toro

Inizio settimana sereno, liberi da sollecitazioni positive e negative, potete tirare un sospiro di sollievo.

Gemelli

Tante buone nuove in questo inizio settimana che ha in serbo un incontro che vi apre strade insperate su fatti positivi.

Cancro

Nella settimana avrete una bella energia psicofisica da mantenere e con cui coinvolgere amici e familiari.

Leone

Inizio settimana dove sarete liberi dalle negatività e, grazie ad alcuni aspetti positivi, potrete vivere grandi soddisfazioni.

Vergine

Inizio settimana tranquillo e liberi da sollecitazioni sia positivi che negative, tirate un sospiro di sollievo e godetevi giorni sereni.

Bilancia

Inizio settimana in cui riceverete tante buone notizie, tra cui anche un incontro che vi apre strade insperate con fatti positivi.

Scorpione

Nell’inizio settimana avrete una bella energia psicofisica, state con amici e familiari avete bisogno di sentirvi amati e capiti.

Sagittario

Finalmente potrete tirare un sospiro di sollievo ormai liberi dalle opposizioni dei pianeti e passare momenti di soddisfacenti.

Capricorno

Inizio settimana sereno, senza grandi sollecitazioni, approfittatene per guardarvi intorno e fare progetti per il prossimo futuro.

Acquario

Potrete contare su delle buone notizie e anche un invito, un incontro che vi apre strade positive.

Pesci

Una bella energia emotiva vi coinvolge e vi fa uscire dal guscio in cui solitamente vi richiudete, circondatevi di tutti gli amici e familiari che vi fanno ridere e stare bene.