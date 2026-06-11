Oroscopo dell’11 giugno 2026

Ariete
Gli altri vi percepiscono come persone evanescenti, mai presenti e, forse, non hanno tanto torto, fatevi un esame di coscienza.
Toro
Vi accorgerete che c’è qualcuno che da tempo cerca di aiutarvi, mentre voi pensate ai massimi sistemi, ovvero a cosa mangiare, a quale ristorante andare, a cosa vi piace di più.
Gemelli
Chi ha un’attività in proprio o lavora nel campo delle finanziarie ha un periodo d’oro, imparate ad ascoltare le vostre intuizioni.
Cancro
Raccogliete ciò che il momento vi sta donando a piene mai e non abbiate paura, poiché è tutto molto repentino e dura pochissimo, credete in voi stessi e l’universo saprà ricompensarvi.
Leone
È importante dare uno sguardo in più a chi vi sta accanto, probabilmente ha bisogno di sentirvi vicino, siete troppo indaffarati a costruire, a mettervi in mostra.
Vergine
Dovete uscire, incontrare gente e senza mai rifiutare nulla, un incontro voluto dal destino potrebbe essere dietro l’angolo.
Bilancia
Uscirne da queste conflittualità non sarà facile e, spesso, la mossa migliore è aspettare che passi, facendo il minimo dei danni, che, in questi casi, significa parlare poco e ascoltare molto.
Scorpione
Mercurio e Venere vi regalano notizie positive, incontri importanti, contratti che arrivano, concorsi ed esami superati.
Sagittario
La vostra salute è integra, siete collaudati e forzuti come si dice in genere, anche il lavoro vuole la sua parte.
Capricorno
In amore attenzione alle parole, spesso parlate senza valutare l’impatto di ciò che dite, con il risultato di alimentare tensioni e rancori.
Acquario
I single accettino un invito, potreste fare un incontro interessante e, magari, abbandonarvi a scelte azzardate ma fortunate.
Pesci
I giorni sono pieni di entusiasmo e fiducia, avete tanta voglia di fare e dire che sperimenterete un sentimento nuovo, l’irrefrenabile desiderio di fare tutto.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.