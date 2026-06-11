Oroscopo dell’11 giugno 2026

Ariete

Gli altri vi percepiscono come persone evanescenti, mai presenti e, forse, non hanno tanto torto, fatevi un esame di coscienza.

Toro

Vi accorgerete che c’è qualcuno che da tempo cerca di aiutarvi, mentre voi pensate ai massimi sistemi, ovvero a cosa mangiare, a quale ristorante andare, a cosa vi piace di più.

Gemelli

Chi ha un’attività in proprio o lavora nel campo delle finanziarie ha un periodo d’oro, imparate ad ascoltare le vostre intuizioni.

Cancro

Raccogliete ciò che il momento vi sta donando a piene mai e non abbiate paura, poiché è tutto molto repentino e dura pochissimo, credete in voi stessi e l’universo saprà ricompensarvi.

Leone

È importante dare uno sguardo in più a chi vi sta accanto, probabilmente ha bisogno di sentirvi vicino, siete troppo indaffarati a costruire, a mettervi in mostra.

Vergine

Dovete uscire, incontrare gente e senza mai rifiutare nulla, un incontro voluto dal destino potrebbe essere dietro l’angolo.

Bilancia

Uscirne da queste conflittualità non sarà facile e, spesso, la mossa migliore è aspettare che passi, facendo il minimo dei danni, che, in questi casi, significa parlare poco e ascoltare molto.

Scorpione

Mercurio e Venere vi regalano notizie positive, incontri importanti, contratti che arrivano, concorsi ed esami superati.

Sagittario

La vostra salute è integra, siete collaudati e forzuti come si dice in genere, anche il lavoro vuole la sua parte.

Capricorno

In amore attenzione alle parole, spesso parlate senza valutare l’impatto di ciò che dite, con il risultato di alimentare tensioni e rancori.

Acquario

I single accettino un invito, potreste fare un incontro interessante e, magari, abbandonarvi a scelte azzardate ma fortunate.

Pesci

I giorni sono pieni di entusiasmo e fiducia, avete tanta voglia di fare e dire che sperimenterete un sentimento nuovo, l’irrefrenabile desiderio di fare tutto.