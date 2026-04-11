Oroscopo dell’11 aprile 2026

Ariete

Chi ha una relazione nascosta e chi è in coppia pensa a un matrimonio, a una nuova stabilità, o a un figlio.

Toro

Sul lavoro sarà necessario accettare qualche compromesso, lo stress a cui siete sottoposti vi fa rispondere in modo sgradevole e siete così presi da non accorgervene.

Gemelli

Sappiate che controllare i periodi di crisi significa sfruttare le nuove possibilità per ottenere ciò che desideriamo ma magari abbiamo paura di crederci.

Cancro

Nel fine settimana avrete notizie di cambiamenti che sembra possano complicarvi la vita o farvi incappare in situazioni ingarbugliate.

Leone

Nel fine settimana Marte passa in Ariete, si somma al Sole e ai pianeti lenti che creano uno stellium altamente positivo per voi; affrontate le cose con energia.

Vergine

Il momento è giusto per proporre una richiesta, che durerà fino all’estate, armatevi di pazienza e fate attenzione alle parole, siate sempre delicati verso tutti.

Bilancia

Le cose del mondo, quelle pratiche, le eredità o i beni familiari finalmente si sbloccano e vi danno un respiro economico, che non guasta mai.

Scorpione

Finalmente la paura dell’incognito vi sta abbandonando, vi sentite forti e determinati ad agire come si conviene alla vostra natura.

Sagittario

La giornata è difficile, riprogrammate il vostro ottimismo e valutate se non sia il caso di essere più selettivi nel dire sempre di sì a tutti.

Capricorno

Dedicate tempo a voi stessi e cercate stimoli nella coppia, ritrovando una certa capacità di progettare insieme. Certo, l’aspetto finanziario va un po’ revisionato.

Acquario

Non dovete esporvi a infreddature, per il personale cercate di mantenere la calma nelle discussioni e anche con gli amici di sempre.

Pesci

Affrontate i problemi in modo trasparente e positivo, prendendo le misure giuste per il voi, ma anche per tutti gli altri della famiglia.