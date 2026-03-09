Oroscopo del 9 marzo 2026

Ariete

Inizio settimana accelerato, senza pause, potrete contare su forze personali e ognuno potrà scegliere le migliori opportunità.

Toro

La giornata potrebbe chiarire molti dubbi, o spiegare cose in sospeso, e vi potrete liberare di emozioni negative.

Gemelli

Inizio settimana con una sensazione di pausa dai problemi e richieste varie, settimana serena, magari un po’ pigra.

Cancro

Inizio settimana in ascesa, con molti pianeti favorevoli. Potrete trovare soluzioni a tanti problemi, con passo prudente, come se finalmente aveste ritrovato il ritmo giusto.

Leone

Non ci sono difficoltà di sorta, organizzatevi, poiché, avete tanto da fare con aspettative di riuscita.

Vergine

Avete molti dubbi, cose in sospeso, non è da voi e la cosa vi provoca tante emozioni negative, affrontatele di petto.

Bilancia

Inizio settimana calmo, quasi da vacanza, in pausa dai problemi e richieste varie, tuttavia non vi impigrite, che è poi il vostro difetto.

Scorpione

Inizio settimana in ascesa, tanti i pianeti favorevoli, vi adopererete per risolvere problemi, con molta attenzione come se finalmente aveste ritrovato il ritmo giusto.

Sagittario

Inizio settimana da organizzare con tanto da fare, siate sereni con le vostre aspettative di riuscita e nel voler risolvere le emozioni negative.

Capricorno

Inizio settimana faticoso, tutto va conquistato oggi, dalla più piccola cosa alla grande; per fortuna, poi, migliora.

Acquario

Vi sentirete contenti e sereni, alcune delle eccessive energie incamerate sono scomparse e finalmente siete in pace con il mondo.

Pesci

Inizio settimana in ascesa tanti i pianeti favorevoli, che vi offrono soluzioni adatte ai tanti problemi.