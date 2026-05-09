Oroscopo del 9 maggio 2026

Ariete

Oggi la Luna è favorevole, organizzate una piccola gita con amici e persone con cui state bene, ne uscirete rinfrancati.

Toro

Giornata ideale per fare chiarezza e, soprattutto, per chi deve scegliere tra due relazioni, se poi c’è un amore ambiguo o più storie, è il momento giusto per decidersi.

Gemelli

Per chi aspetta una chiamata da concorso la giornata è molto fortunata; in bocca al lupo.

Cancro

Fine settimana dove dovete concentrare l’attenzione per la casa o la famiglia; nessuna paura, risolverete tutto a stretto giro.

Leone

Bando ad atteggiamenti troppo assolutistici, siate democratici per principio e vedrete che riuscirete a raccoglier più di quanto vi aspettate.

Vergine

È un buon momento per chi attende una chiamata per lavoro, il superamento di un concorso o una telefonata risolutiva.

Bilancia

Marte e Venere sono sempre in buon aspetto, è la giornata più adatta per l’amore, per risolvere litigi o controversie emotive, quelle che fanno male nel profondo; il dialogo è sempre la scelta migliore.

Scorpione

Le coppie più giovani vivono un momento di sconfronto, devono imparare a lottare per l’amore quando ne vale veramente la pena.

Sagittario

I pianeti opposti al vostro segno non vi lasciano tranquilli e allora fidatevi di Venere, che è favorevole, e vi dona idee brillanti e concentratevi senza distrarvi.

Capricorno

Nel lavoro i progetti da concretizzare sono molti; per ottenere risultati tangibili, tirate fuori la grinta senza farvi abbattere.

Acquario

Organizzate il lavoro in modo che i cambiamenti che arriveranno non vi colgano impreparati.

Pesci

Le storie più recenti hanno buone opportunità di consolidarsi, la fase turbolenta è ormai passata, guardate al futuro con ottimismo.