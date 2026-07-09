Oroscopo del 9 luglio 2026

Ariete

Oggi vi aspettano nuove conoscenze e legami sociali proficui, come coniugarli sarà solo merito vostro. Influenze positive si fanno sentire per chi desidera migliorare sul lavoro.

Toro

Grazie a una serie di incontri passerete giornate piene di leggerezza, ed aspettativa per il prossimo futuro. L’entrata di Chirone nel segno vi pone di fronte a una continua revisione delle vostre ferite interiori.

Gemelli

La giornata vi porta mutamenti, cambiamenti, inversioni di tendenza; non avete tutti i torti se desiderate lamentarvi, le giornate sono così.

Cancro

Alcuni legami affettivi si rinsaldano tra tante risate e confidenze. I single che hanno attraversato una fase grigia e solitaria si preparino a momenti di romanticismo.

Leone

Oggi brillerete e illuminerete la scena intorno a voi, senza aspettative, senza forzatura, ma con tanto coraggio.

Vergine

Oggi vi lascerete coinvolgere, soprattutto quando i sentimenti sono forti e intensi. I single cercheranno una sfumatura poetica in ogni incontro.

Bilancia

In amore godrete di stabilità, darete o riceverete protezione e questo vi farà sentire bene. Gli aspetti di Giove ostile sono finiti e anche il vostro ottimismo ritorna finalmente a farsi sentire.

Scorpione

Le coppie solide seguono il loro programma e le loro intenzioni; la progettualità viene prima della passione. Periodo calmo che, tuttavia, non deve ingannarvi.

Sagittario

Oggi potrete realizzare qualche bella spesa comune e progetti per il futuro. Il momento per tutti è leggero e vi consente di godere appieno dei sacrifici fatti.

Capricorno

I sentimenti a lungo chiusi nel cuore iniziano a sbocciare e la Luna aiuterà molti di voi a riappacificarsi con il mondo esterno.

Acquario

Oggi il lato finanziario risente della dissonanza di Giove; per i nati nella prima decade spese impreviste e tasse da pagare.

Pesci

La serenità che provate vi farà bene in molti aspetti della vostra vita, portandovi felicità e benessere; siate parsimoniosi e centellinate questa rinnovata gioia.