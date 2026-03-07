Oroscopo del 7 marzo 2026

Ariete

Sarete impegnati a eliminare problematiche nella vostra quotidianità per un futuro di vittorie durature.

Toro

I nati i primi giorni del segno stanno affrontando un vecchio problema per trovare una soluzione valida per ottenere il massimo.

Gemelli

Marte in Pesci vi fa sentire più leggeri e vi libera dal desiderio di fare ad ogni costo.

Cancro

Un capitolo a parte va detto sulla salute, il momento è adatto per uno sguardo approfondito a qualche malanno, quei doloretti vanno chiariti e risolti, senza che alcune cose divengano croniche.

Leone

Continuerete a brillare tra incontri, feste e serate, senza risparmiarvi, nemmeno negli aspetti pratici della vita e del quotidiano.

Vergine

Le vostre entrate sono promettenti e, grazie al vostro intenso impegno, le cose quadrano e migliorano.

Bilancia

In amore desiderate conferme che non arrivano, per averle dovrete sudare sette camicie, usate le vostre capacità di dialogo, evitando fraintendimenti.

Scorpione

Diciamo subito che oggi prevede per voi alcuni necessari importanti chiarimenti.

Sagittario

Oggi, per superficialità o stanchezza, potreste trovarvi con una situazione diversa da quella che volevate, chi può rimandi alla fine del mese.

Capricorno

Venere è rigorosa e pretende il massimo in amore, l’aria è piena di passione, cercherete in ogni modo un incontro con la persona giusta.

Acquario

Non litigate e misurate le parole, pensate bene a chi vi riferite e avete davanti; prima pensate e poi parlate.

Pesci

La presenza di Marte vi dona il coraggio necessario e ottenere ciò che desiderate.