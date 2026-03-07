Oroscopo del 7 marzo 2026

Ariete
Sarete impegnati a eliminare problematiche nella vostra quotidianità per un futuro di vittorie durature.
Toro
I nati i primi giorni del segno stanno affrontando un vecchio problema per trovare una soluzione valida per ottenere il massimo.
Gemelli
Marte in Pesci vi fa sentire più leggeri e vi libera dal desiderio di fare ad ogni costo.
Cancro
Un capitolo a parte va detto sulla salute, il momento è adatto per uno sguardo approfondito a qualche malanno, quei doloretti vanno chiariti e risolti, senza che alcune cose divengano croniche.
Leone
Continuerete a brillare tra incontri, feste e serate, senza risparmiarvi, nemmeno negli aspetti pratici della vita e del quotidiano.
Vergine
Le vostre entrate sono promettenti e, grazie al vostro intenso impegno, le cose quadrano e migliorano.
Bilancia
In amore desiderate conferme che non arrivano, per averle dovrete sudare sette camicie, usate le vostre capacità di dialogo, evitando fraintendimenti.
Scorpione
Diciamo subito che oggi prevede per voi alcuni necessari importanti chiarimenti.
Sagittario
Oggi, per superficialità o stanchezza, potreste trovarvi con una situazione diversa da quella che volevate, chi può rimandi alla fine del mese.
Capricorno
Venere è rigorosa e pretende il massimo in amore, l’aria è piena di passione, cercherete in ogni modo un incontro con la persona giusta.
Acquario
Non litigate e misurate le parole, pensate bene a chi vi riferite e avete davanti; prima pensate e poi parlate.
Pesci
La presenza di Marte vi dona il coraggio necessario e ottenere ciò che desiderate.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.