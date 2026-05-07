Oroscopo del 7 maggio 2026

Ariete

La giornata più favorevole della settimana per contratti e proposte, come un trasferimento, un nuovo lavoro o un rimborso imprevisto.

Toro

Oggi vorrete una stabilità che vi garantisce uno spazio fertile per le vostre ambizioni e che vi possa premiare donandovi successi che vi regalano tanta gioia.

Gemelli

Oggi sarete chiamati a fare tanto, riuscendoci, anche se, alla fine, rimarrete con la sensazione di dover realizzare ancora tanto.

Cancro

Oggi possibili novità o la realizzazione di una trattativa, di un’iniziativa per il lavoro. Qualche garanzia vi aiuterà ad avere più informazioni su cosa è necessario consolidare.

Leone

La volontà di risolvere alcune questioni pratiche rischia di forzarvi la mano, evitate o potreste diventare poco gradevoli.

Vergine

Per le questioni d’amore bisogna fare una precisazione, dovete sforzarvi di aprirvi e parlare con la vostra metà, non tutto è chiaro, non tutto va bene e spesso parlate di sciocchezze per non affrontare argomenti più seri.

Bilancia

Riceverete proprio quel pagamento che da tempo aspettavate o anche la risoluzione di una disputa familiare o una vantaggiosa trattativa che riequilibrerà le vostre finanze.

Scorpione

La giornata è di vero recupero, approfittatene, valorizzate i vostri progetti, e, se è il caso, chiedete aiuto a chi vi tratta con sincerità.

Sagittario

Se evitate il panico e le paure, la giornata sarà spensierata. Magari organizzate occasioni familiari o sociali.

Capricorno

Oggi è una giornata utile per voi, un momento proficuo con soluzioni di problemi recenti, fidatevi di un aiuto imprevisto che vi tende la mano e che crede in voi.

Acquario

Qualche piccola perplessità che vi spinge a una revisione di alcune vostre incrollabili certezze. Non fidatevi di giudizi poco accorti, ragionate con la vostra testa.

Pesci

Sarà possibile ricevere una chiamata di lavoro, per chiudere un percorso di studi. Giornata molto fortunata per chi deve laurearsi.