Oroscopo del 7 maggio 2026

Ariete
La giornata più favorevole della settimana per contratti e proposte, come un trasferimento, un nuovo lavoro o un rimborso imprevisto.
Toro
Oggi vorrete una stabilità che vi garantisce uno spazio fertile per le vostre ambizioni e che vi possa premiare donandovi successi che vi regalano tanta gioia.
Gemelli
Oggi sarete chiamati a fare tanto, riuscendoci, anche se, alla fine, rimarrete con la sensazione di dover realizzare ancora tanto.
Cancro
Oggi possibili novità o la realizzazione di una trattativa, di un’iniziativa per il lavoro. Qualche garanzia vi aiuterà ad avere più informazioni su cosa è necessario consolidare.
Leone
La volontà di risolvere alcune questioni pratiche rischia di forzarvi la mano, evitate o potreste diventare poco gradevoli.
Vergine
Per le questioni d’amore bisogna fare una precisazione, dovete sforzarvi di aprirvi e parlare con la vostra metà, non tutto è chiaro, non tutto va bene e spesso parlate di sciocchezze per non affrontare argomenti più seri.
Bilancia
Riceverete proprio quel pagamento che da tempo aspettavate o anche la risoluzione di una disputa familiare o una vantaggiosa trattativa che riequilibrerà le vostre finanze.
Scorpione
La giornata è di vero recupero, approfittatene, valorizzate i vostri progetti, e, se è il caso, chiedete aiuto a chi vi tratta con sincerità.
Sagittario
Se evitate il panico e le paure, la giornata sarà spensierata. Magari organizzate occasioni familiari o sociali.
Capricorno
Oggi è una giornata utile per voi, un momento proficuo con soluzioni di problemi recenti, fidatevi di un aiuto imprevisto che vi tende la mano e che crede in voi.
Acquario
Qualche piccola perplessità che vi spinge a una revisione di alcune vostre incrollabili certezze. Non fidatevi di giudizi poco accorti, ragionate con la vostra testa.
Pesci
Sarà possibile ricevere una chiamata di lavoro, per chiudere un percorso di studi. Giornata molto fortunata per chi deve laurearsi.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.