Oroscopo del 7 luglio 2026

Ariete

Oggi possibile un acquisto o una proposta economica vantaggiosa, vi sentirete come chi come chi riesce a fare la mossa giusta al momento giusto.

Toro

Accetterete tutti gli inviti possibile per una vita sociale soddisfacente, sarete sempre in compagnia con l’agenda piena di inviti, feste, anniversari.

Gemelli

Oggi riceverete qualche apprezzamento dai colleghi per l’impegno e la precisione dimostrati nel risolvere delle questioni.

Cancro

La giornata ha una notizia inaspettata, potrebbe essere un parente che arriva a farvi visita.

Leone

Oggi c’è la svolta tanto attesa, un’intesa complice, il piacere di confidarsi con amici sinceri, il pianificare passi importanti.

Vergine

Grazie a Chirone positivo i nati nella prima decade ritroveranno un oggetto caro e che pensavano fosse andato perso.

Bilancia

L’oggi ha molte questioni da risolvere, sarete fortemente impegnati a districare, coinvolgere, proporvi e dissipare controversie.

Scorpione

La giornata è serena, non ci sono grosse difficoltà e, anzi, potrete riposarvi, scambiare inviti, stare con gli amici e divertirvi.

Sagittario

La giornata è soddisfacente e senza lo stress della settimana precedenti. È possibile anche una magnifica notizia per i nati nella prima decade.

Capricorno

La giornata è dispotica e conflittuale, bisogna aspettare a qualche giorno perché tutto possa andare meglio.

Acquario

Oggi i single sono sottoposti a una grande attenzione e gli obiettivi, in genere, sono sotto una buona stella.

Pesci

La giornata di oggi è straordinaria, illuminerà la vostra settimana, che trascorrete tra le cose che amate fare.