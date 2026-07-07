Oroscopo del 7 luglio 2026

Ariete
Oggi possibile un acquisto o una proposta economica vantaggiosa, vi sentirete come chi come chi riesce a fare la mossa giusta al momento giusto.
Toro
Accetterete tutti gli inviti possibile per una vita sociale soddisfacente, sarete sempre in compagnia con l’agenda piena di inviti, feste, anniversari.
Gemelli
Oggi riceverete qualche apprezzamento dai colleghi per l’impegno e la precisione dimostrati nel risolvere delle questioni.
Cancro
La giornata ha una notizia inaspettata, potrebbe essere un parente che arriva a farvi visita.
Leone
Oggi c’è la svolta tanto attesa, un’intesa complice, il piacere di confidarsi con amici sinceri, il pianificare passi importanti.
Vergine
Grazie a Chirone positivo i nati nella prima decade ritroveranno un oggetto caro e che pensavano fosse andato perso.
Bilancia
L’oggi ha molte questioni da risolvere, sarete fortemente impegnati a districare, coinvolgere, proporvi e dissipare controversie.
Scorpione
La giornata è serena, non ci sono grosse difficoltà e, anzi, potrete riposarvi, scambiare inviti, stare con gli amici e divertirvi.
Sagittario
La giornata è soddisfacente e senza lo stress della settimana precedenti. È possibile anche una magnifica notizia per i nati nella prima decade.
Capricorno
La giornata è dispotica e conflittuale, bisogna aspettare a qualche giorno perché tutto possa andare meglio.
Acquario
Oggi i single sono sottoposti a una grande attenzione e gli obiettivi, in genere, sono sotto una buona stella.
Pesci
La giornata di oggi è straordinaria, illuminerà la vostra settimana, che trascorrete tra le cose che amate fare.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.