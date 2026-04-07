Oroscopo del 7 aprile 2026

Ariete

La giornata è adatta per accordi e nuovi interessi, sentite forte il bisogno di chiarezza per ciò che riguarda i vostri sentimenti.

Toro

La giornata è serena, con parecchi momenti belli. Venere nel segno vi fa sognare a occhi aperti, ma vi rende magnetici e irresistibili, oltre a offrirvi incontri inaspettati.

Gemelli

Oggi sarete divisi tra desiderio di novità e voglia di rimanere ancorati alle sicurezze passate, dentro sentite già che tutto sta per cambiare.

Cancro

Dovete mantenervi trasparenti sia nei sentimenti che nei pensieri e nelle azioni ed esigenti negli amori; vi interesserete al recupero delle vostre relazioni.

Leone

Venere vi rema contro e l’amore oggi diventa pesante, pieno di incomprensioni e litigi, magari non si riesce a comunicare con voi.

Vergine

Occhi aperti, non state in casa, uscite, accettate inviti, con una nuova sensibilità potreste costruire legami veri e duraturi e consolidare quelli che funzionano.

Bilancia

Puntate sul vostro senso critico, elemento necessario per dare un risvolto positivo alla giornata.

Scorpione

Dovete essere molto cauti, mai impulsivi e sempre sulla difensiva, non tutti ce l’hanno con voi, ma di certo siete riusciti ad attiravi più e più sguardi velenosi da diverse persone.

Sagittario

Avvertite voglia di novità, che del resto ci saranno anche alla grande, la giornata vi coinvolgerà con impegni pratici e desiderio di rinnovamento.

Capricorno

Vi sentite spenti e potrete vivere qualche tensione per vecchi motivi non ancora del tutto chiariti.

Acquario

La giornata è tra le più monotone. Possibile qualche controversia con figure femminili, sia sul lavoro che in famiglia.

Pesci

La giornata vi sorride, c’è una marcia in più proprio per voi, anche se sentite la stanchezza delle settimane passate; fatevi coraggio.