Oroscopo del 6 maggio 2026

Ariete
Oggi è una giornata molto utile per risolvere dubbi e quesiti che non hanno ancora trovato spiegazione. se dipendete da altri insistete per avere chiarimenti.
Toro
Pensate a un viaggio con il partner per consolidare l’amore, anche perché non è il caso di farvelo scappare.
Gemelli
Con Luna, Marte e Venere favorevoli, Urano e Plutone in trigono non mettetevi comodi, molto c’è da riscrivere e ogni attimo da cogliere al volo.
Cancro
La giornata ha un colpo di fortuna legato alle questioni finanziarie, possibili lasciti o eredità e anche l’arrivo di una somma importante.
Leone
La crescita professionale riceve un colpo di fortuna che vi offre contatti e porte aperte per importanti successi.
Vergine
Giornata davvero interessante per ravviare progetti di lavoro o trattative che sono fermi da un po’.
Bilancia
Non state sempre ancorati a vecchi progetti, approntatene di nuovi, più fiammanti e più idonei alle vostre esigenze.
Scorpione
Sarete aiutati da una persona a fare conoscenze importanti per vantaggi immediati o prestigi futuri.
Sagittario
Credete in ciò che fate e raccogliete consensi sinceri, siete anche portati a vedere il buono negli altri e a essere inguaribili romantici.
Capricorno
Piuttosto che fidarvi della fortuna, affidatevi a un parere avveduto, a una mano amica e a un consiglio sincero, che vi apre possibilità inaspettate.
Acquario
Le crisi saranno all’ordine del giorno, sarete tirati da qui e di là, a corrente alternata tra la voglia di fare e quella di scappare.
Pesci
Il momento è fortunato, impossibile sbagliare con questi aspetti, tra una serie di aspetti positivi è probabile un beneficio economico.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.