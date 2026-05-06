Oroscopo del 6 maggio 2026

Ariete

Oggi è una giornata molto utile per risolvere dubbi e quesiti che non hanno ancora trovato spiegazione. se dipendete da altri insistete per avere chiarimenti.

Toro

Pensate a un viaggio con il partner per consolidare l’amore, anche perché non è il caso di farvelo scappare.

Gemelli

Con Luna, Marte e Venere favorevoli, Urano e Plutone in trigono non mettetevi comodi, molto c’è da riscrivere e ogni attimo da cogliere al volo.

Cancro

La giornata ha un colpo di fortuna legato alle questioni finanziarie, possibili lasciti o eredità e anche l’arrivo di una somma importante.

Leone

La crescita professionale riceve un colpo di fortuna che vi offre contatti e porte aperte per importanti successi.

Vergine

Giornata davvero interessante per ravviare progetti di lavoro o trattative che sono fermi da un po’.

Bilancia

Non state sempre ancorati a vecchi progetti, approntatene di nuovi, più fiammanti e più idonei alle vostre esigenze.

Scorpione

Sarete aiutati da una persona a fare conoscenze importanti per vantaggi immediati o prestigi futuri.

Sagittario

Credete in ciò che fate e raccogliete consensi sinceri, siete anche portati a vedere il buono negli altri e a essere inguaribili romantici.

Capricorno

Piuttosto che fidarvi della fortuna, affidatevi a un parere avveduto, a una mano amica e a un consiglio sincero, che vi apre possibilità inaspettate.

Acquario

Le crisi saranno all’ordine del giorno, sarete tirati da qui e di là, a corrente alternata tra la voglia di fare e quella di scappare.

Pesci

Il momento è fortunato, impossibile sbagliare con questi aspetti, tra una serie di aspetti positivi è probabile un beneficio economico.