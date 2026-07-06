Oroscopo del 6 luglio 2026

Ariete

Oggi non dovete strafare o esagerare; Giove è sollecitato dai pianeti lenti del vostro segno con tanti trigoni, rischiate un crash da folgorazione.

Toro

Oggi realizzerete un progetto piacevole come un viaggio o un’acquisizione a lungo attesa.

Gemelli

Oggi, dopo un periodo di maturazione e di riflessione profonda, consoliderete i successi sentimentali per cui avete lottato.

Cancro

Oggi siete oggetto di sollecitazioni emotive e travolgenti, molte amicizie diventeranno amori profondi.

Leone

Oggi vorrete eccedere, Giove nel segno vi sollecita con tanti trigoni, fate una scelta realistica.

Vergine

Oggi sarà una giornata piacevole come un viaggio, sarete vincenti.

Bilancia

Morderete il freno e vorreste agire, ma oggi è giornata di maturazione e riflessione profonda, accontentatevi dei molti successi sentimentali.

Scorpione

La giornata passa attraverso sollecitazioni emotive e travolgenti, molte le amicizie che si tramuteranno in amori profondi.

Sagittario

Inizierete la giornata con un grande ottimismo, per poi concluderla con qualche malinconia; rilassatevi, il momento è bello.

Capricorno

Impegnate la giornata a concretizzare un progetto piacevole come un viaggio, o un acquisto a cui pensate da tempo.

Acquario

Oggi siete catartici, in riflessione profonda, molti i successi sentimentali.

Pesci

Siete rivolti verso l’amore e particolarmente attrattivi, guardatevi intorno e fate conquiste.