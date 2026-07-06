Oroscopo del 6 luglio 2026

Ariete
Oggi non dovete strafare o esagerare; Giove è sollecitato dai pianeti lenti del vostro segno con tanti trigoni, rischiate un crash da folgorazione.
Toro
Oggi realizzerete un progetto piacevole come un viaggio o un’acquisizione a lungo attesa.
Gemelli
Oggi, dopo un periodo di maturazione e di riflessione profonda, consoliderete i successi sentimentali per cui avete lottato.
Cancro
Oggi siete oggetto di sollecitazioni emotive e travolgenti, molte amicizie diventeranno amori profondi.
Leone
Oggi vorrete eccedere, Giove nel segno vi sollecita con tanti trigoni, fate una scelta realistica.
Vergine
Oggi sarà una giornata piacevole come un viaggio, sarete vincenti.
Bilancia
Morderete il freno e vorreste agire, ma oggi è giornata di maturazione e riflessione profonda, accontentatevi dei molti successi sentimentali.
Scorpione
La giornata passa attraverso sollecitazioni emotive e travolgenti, molte le amicizie che si tramuteranno in amori profondi.
Sagittario
Inizierete la giornata con un grande ottimismo, per poi concluderla con qualche malinconia; rilassatevi, il momento è bello.
Capricorno
Impegnate la giornata a concretizzare un progetto piacevole come un viaggio, o un acquisto a cui pensate da tempo.
Acquario
Oggi siete catartici, in riflessione profonda, molti i successi sentimentali.
Pesci
Siete rivolti verso l’amore e particolarmente attrattivi, guardatevi intorno e fate conquiste.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.