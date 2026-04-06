Oroscopo del 6 aprile 2026

Ariete

Sentirete rinascere la voglia di amare e di essere amati, via un passato pesante per vivere nuovi legami o rinnovare la coppia.

Toro

Mettete ordine nella vostra vita, anche perché potrete contare sull’apporto positivo di Urano ancora per poco.

Gemelli

Il dialogo, il vostro cavallo di battaglia, può aiutarvi per incontri che vi sappiano intrigare, sarete così propensi anche a chiudere relazioni che sapete non funzionano più.

Cancro

Il vero nocciolo della giornata sono i sentimenti più autentici; magari chi ha una storia segreta sentirà il desiderio di renderla pubblica o di chiuderla.

Leone

Oggi tanta voglia di amare e di essere amati, liberatevi di un passato pesante per vivere nuovi legami e rinnovare la coppia.

Vergine

Siete centrati sui bisogni personali, non riuscite ad uscire dal bisogno di nutrire il vostro ego, e non parliamo di cibo.

Bilancia

Sarete alla ricerca di incontri sia di lavoro che di amore, perennemente peregrini, quando basterebbe fermarsi e aspettare.

Scorpione

Sentite il bisogno di autenticità; chi ha una relazione segreta sentirà l’esigenza di renderla pubblica o di troncarla.

Sagittario

Tanta la voglia di amare e di essere amati, l’imperativo per voi è liberarvi di un passato pesante per vivere nuovi legami o rinnovare la coppia.

Capricorno

Sentite l’aria frizzante della primavera e la temete, questo periodo per voi non è mai facile; purtroppo avete ragione, rilassatevi e basta.

Acquario

Anche se non cercate incontri o nuove conoscenze, eccole che spuntano da ogni dove, speriamo che vi sappiano intrigare.

Pesci

Oggi sarete drogati d’amore, volete innamorarvi ad ogni costo, non fatevi abbindolare dal primo che passa e vi dice due parole dolci.