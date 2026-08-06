Oroscopo del 6 agosto 2026

Ariete

Evitate di litigare con figure femminili, in quanto avreste facilmente la peggio. Come la stagione scorre sentite forte il desiderio di cambiare qualcosa.

Toro

La giornata vi dona incontri travolgenti, per voi la stagione non è ancora nel vivo. Per l’amore c’è tempo; le coppie solide sono in cerca di armonia e scelte durature.

Gemelli

Per voi la comunicazione è l’essenza della vita, con Urano nel segno, poi, tutto è ingigantito; assecondatelo e non opponetevi.

Cancro

Oggi ottime chance per i single, che avranno la possibilità di fare incontri particolari. Lo stress che avete accumulato degli ultimi mesi diminuisce.

Leone

La giornata vi regala entusiasmo e magnetismo, tanto da essere contagioso, e vi accompagneranno per tutta la settimana. Ricordatevi, appunto, che siete tra i segni più fortunati della settimana.

Vergine

Oggi non siate troppo severi con voi stessi, prendete le cose con calma e riposate, anche questo vi aiuterà a trovare la strada giusta e come agire.

Bilancia

Oggi il lavoro funziona alla grande e per i nati nella prima decade molte promesse si concretizzeranno. Impegnatevi nel progettare le vacanze, se non lo avete ancora fatto.

Scorpione

Oggi subite l’attrazione e il desiderio di persone appena conosciute e che non sono proprio il tipo che si solito attira la vostra attenzione, invece per uno strano caso del destino questa estate vi piaceranno.

Sagittario

Aspettatevi qualche notizia incoraggiante, utile anche per i vostri programmi, per l’amore e per il lavoro. I vostri colleghi potrebbero regalarvi qualche sorpresa positiva.

Capricorno

Continuate a pensare al futuro in modo incessante perché convinti che sia un modo per gestire le cose, questa settimana vi dimostrerà che non è così, non vi incaponite.

Acquario

I pianeti positivi in Ariete vi regalano nuove idee. Si fa prepotente in voi il desiderio di rompere i vecchi schemi, ma ci sono anche sorprese e possibilità di intuizioni originali e idee geniali.

Pesci

La giornata vi aiuta a mantenere un atteggiamento possibilista, ma anche guardingo, una delle vostre qualità più grandi; non nutrite grandi aspettative.