Oroscopo del 5 marzo 2026

Ariete

Oggi vi sentirete molto distratti, anche sul lavoro sarete stranamente impreparati, la colpa è di Mercurio retrogrado; l’effetto è estremamente veloce, non deve preoccuparvi.

Toro

La giornata è positiva per chi lavora lontano e vuole che qualcosa si muova, sia come rientro che come miglioramento.

Gemelli

Oggi dovete resistere, con un sorriso, con un’alzata di spalle. Le soddisfazioni ci sono e arriveranno, non oggi, domani.

Cancro

Bisogna che vi armiate di tanta pazienza, il Sole in aspetto positivo vi può aiutare, ispirandovi a dire le parole giuste al momento giusto, anche a chiedere scusa, se è necessario.

Leone

Nel fine settimana vi sembrerà di aver viaggiato su una nave con mare forza otto, qualcosa non andrà per il verso giusto.

Vergine

Giovedì 5 avere più tempo per voi stessi, e per gli affetti diventa assolutamente fondamentale.

Bilancia

Il lavoro va organizzato, tenuto sotto controllo e se da un lato dovete farvi rispettare, dall’altro evitate di essere attaccati alle sottigliezze o di scappare davanti alle verità.

Scorpione

Vi sentite sotto pressione per le tante responsabilità che vi capiteranno tra capo e collo, ma la cosa bella sarà il successo che vi accompagna come un piccolo e docile pet.

Sagittario

La comunicazione non va alla grande, state molto attenti se dovete firmare contratti, acquisti a rate o finanziamenti.

Capricorno

È la giornata migliore per inviare richieste di lavoro, collaborazioni e contratti, o anche se volete definire vecchie questioni, e la serietà delle proposte è la scelta giusta.

Acquario

Oggi sul lavoro le cose vanno diversamente, sempre tutto bene, ma le giornate sono faticose da portare avanti. Possibile lo stress da decisioni improvvise da prendere al volo.

Pesci

Mercurio nel segno vi regala un bel compleanno da festeggiare con tanti amici, soprattutto quelli sinceri.