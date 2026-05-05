Oroscopo del 5 maggio 2026

Ariete
Giornata interessante per il lavoro, Mercurio in seconda casa radix promette denaro ed entrate inaspettate o anche contratti e occasioni da cogliere al volo; dovete approfittatene.
Toro
Ricorrete a tutta la determinazione che possedete, a facilitarvi ci saranno il Sole che Mercurio nel segno, che promettono svolte positive sul lavoro.
Gemelli
Il giorno è pieno di novità interessanti sia sul lavoro che in amore. Grazie a Venere favorevole torna la voglia di fare, di realizzare i propri obiettivi.
Cancro
Dovete pensare a riequilibrare la vostra vita dall’emotività, costruire le vostre idee, per uscire dal limbo in cui vi siete rifugiati in quest’ultimo periodo.
Leone
La giornata diluisce tensioni sia sul lavoro, che nell’ambito familiare. Potrete contare su dimostrazioni autentiche di affetto, basta essere pazienti mostrare empatia piuttosto che il ruggito.
Vergine
La giornata è movimentata, dovrete evitare condizionamenti, riprendere un contratto di lavoro e non farvi scombussolare da proposte inaspettate.
Bilancia
La giornata è buona per revisionare progetti di lavoro e coniugarli meglio per consolidare le ambizioni sul prossimo futuro.
Scorpione
Oggi è favorito il lato sentimentale. Grazie a un colpo di fortuna potrete avere incontri che cambieranno il vostro quotidiano.
Sagittario
Per la fretta rischiate di perdere più di un’occasione, per voi è importante sentirvi vivi, ma non è il caso che non vi cauteliate.
Capricorno
La giornata di oggi vi parla di avanzamenti professionali, traguardi piccoli ma stabili, da mettere in tasca per pensare al futuro.
Acquario
Giornata piena di impegni a cui dovete far fronte, i colleghi vi chiedono tanto, i dirigenti vogliono di più e vi complicano la vita; resistete.
Pesci
Dovete guardare avanti, sognare e poi essere pronti a realizzare un futuro professionale migliore.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.