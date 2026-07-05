Oroscopo del 5 luglio 2026

Ariete

Se state pensando a una società il momento è dei più propizi, anche se c’è tutto il tempo di programmare al meglio. Essere pazienti negli affari rende di più.

Toro

Potreste trovarvi davanti a un problema che inizialmente sembrerà più grande del previsto, ma, con calma e determinazione, riuscirete a superarlo.

Gemelli

Ricordatevi che le decisioni che prenderete in questo periodo avranno effetti a lungo termine; ponderate con calma e determinazione.

Cancro

La giornata è impegnativa nel quotidiano; troppo sollecitati nei giorni scorsi avete bisogno di rallentare ed evitare compiti gravosi.

Leone

Potrete contare su nuove entrate di denaro o eredità, dove è possibile investite questo nuovo flusso di contanti con discernimento.

Vergine

La giornata è tranquilla e più la vivete in tranquillità e meglio sarà per voi.

Bilancia

È una giornata magica per dedicarsi agli affari e agli investimenti, siete anche interessati a organizzare un viaggio per le meritate ferie.

Scorpione

In amore qualche incomprensione è possibile, per stanchezza, per litigi non risolti; insomma, tutte cose passeggere.

Sagittario

La salute è protetta, cosa che non guasta mai. Chi ha problemi legali potrà contare su uno sblocco promettente.

Capricorno

La giornata va trascorsa in modo tranquillo e con la famiglia o gli amici più fidati.

Acquario

Occupatevi anche della vostra salute, evitate stati di stress ed emozioni intense, non vi fanno bene.

Pesci

Sul lavoro potrete comprendere in anticipo l’intenzione di chi vi sta di fronte, salvaguardando, così, la vostra posizione professionale.