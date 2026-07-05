Oroscopo del 5 luglio 2026

Ariete
Se state pensando a una società il momento è dei più propizi, anche se c’è tutto il tempo di programmare al meglio. Essere pazienti negli affari rende di più.
Toro
Potreste trovarvi davanti a un problema che inizialmente sembrerà più grande del previsto, ma, con calma e determinazione, riuscirete a superarlo.
Gemelli
Ricordatevi che le decisioni che prenderete in questo periodo avranno effetti a lungo termine; ponderate con calma e determinazione.
Cancro
La giornata è impegnativa nel quotidiano; troppo sollecitati nei giorni scorsi avete bisogno di rallentare ed evitare compiti gravosi.
Leone
Potrete contare su nuove entrate di denaro o eredità, dove è possibile investite questo nuovo flusso di contanti con discernimento.
Vergine
La giornata è tranquilla e più la vivete in tranquillità e meglio sarà per voi.
Bilancia
È una giornata magica per dedicarsi agli affari e agli investimenti, siete anche interessati a organizzare un viaggio per le meritate ferie.
Scorpione
In amore qualche incomprensione è possibile, per stanchezza, per litigi non risolti; insomma, tutte cose passeggere.
Sagittario
La salute è protetta, cosa che non guasta mai. Chi ha problemi legali potrà contare su uno sblocco promettente.
Capricorno
La giornata va trascorsa in modo tranquillo e con la famiglia o gli amici più fidati.
Acquario
Occupatevi anche della vostra salute, evitate stati di stress ed emozioni intense, non vi fanno bene.
Pesci
Sul lavoro potrete comprendere in anticipo l’intenzione di chi vi sta di fronte, salvaguardando, così, la vostra posizione professionale.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.