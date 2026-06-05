Oroscopo del 5 giugno 2026

Ariete

Chi ha un esame, un concorso, un test, un esame o un colloquio di lavoro, ha qualche positività, ma meglio contare sulle proprie capacità.

Toro

I single hanno tante occasioni, sarete tentati su alcuni aspetti personali di fare un bilancio.

Gemelli

C’è una chiamata per chi cerca un lavoro o nuove opportunità di inserimento. La Luna lavora per voi nella vostra settima casa radix, quella delle società o dei matrimoni.

Cancro

L’amore, vera essenza della vostra anima, coniuga i vostri interessi e i legami a cui tenete, le relazioni migliorano grazie al vostro approccio più sensibile ed emotivo.

Leone

Dentro di voi c’è un bisogno profondo di leggerezza, sia con il mondo esterno sia nelle relazioni amicali positive, ma anche un ritorno alla semplicità e all’armonia.

Vergine

Oggi anticipate il fine settimana e delegate le responsabilità, almeno quelle che potete, e recuperate la migliore forma.

Bilancia

Ritardi per accrediti che non ci sono, nulla da perdere, ma non tutto arriva nei tempi attesi, allora è il caso di essere cauti nelle spese.

Scorpione

Dimenticate il passato che vi porta una pesantezza e una stanchezza che non vi si addice.

Sagittario

Oggi avrete una serie di novità a cui fare fronte, alcune veramente inaspettate; qualche dubbio su come agire è del tutto normale.

Capricorno

C’è qualche cambio di programma per meglio fare e disfare. Il lavoro vi soddisfa, con la possibilità di un piccolo aumento.

Acquario

Oggi contate su una notte serena che vi porta consiglio, i vostri obietti, qualsiasi essi siano, son ben chiari nella vostra mente.

Pesci

Lo studio per i più giovani migliora. Si potrebbe avere un po’ di irrequietudine o qualche conflitto.