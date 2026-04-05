Oroscopo del 5 aprile 2026

Ariete
Giornata tutta da vivere, divertitevi, uscite e state sereni e divertitevi.
Toro
Oggi in amore potrebbe accadere qualche piccolo malinteso da recuperare e da risolvere con calma e dialogo.
Gemelli
Oggi tutte le cose arretrate si cumuleranno per darvi fastidio, concedetevi una pausa, una gita, una visita a un museo, una giornata di shopping che riesca a ricaricarvi.
Cancro
Oggi chi lavora in autonomia ha tante idee per allargare il pacchetto clienti e le risorse e per realizzare con coraggio le proprie idee.
Leone
Nella giornata non siate categorici e mediate situazione per situazione; è la giornata migliore per organizzare obiettivi realizzabili.
Vergine
Chiedete un parere a una persona esperta per un problema che non riuscite a risolvere, qualcuno vi aiuterà nel modo giusto.
Bilancia
Oggi, se potete, divertitevi, scrollatevi di dosso malumori e difficoltà della settimana, siate i più sereni possibile.
Scorpione
Divertitevi senza pensare a responsabilità o scelte che dovete fare necessariamente, affidatevi a qualcuno ed evitate di organizzare sempre la vostra vita.
Sagittario
Dovete chiarire cosa desiderate davvero per evitare complicazioni inutili. Chiudete col passato e guardate al futuro con fiducia.
Capricorno
Oggi sarebbe opportuno scegliere un obiettivo alla volta e non cambiare rotta. Con il partner alimentate la vostra complicità e regalate gioia nei momenti che vivete insieme.
Acquario
Giornata da vivere in compagnia di amici veri, che sappiano darvi serenità.
Pesci
Avete imparato a gestire risorse, denaro e consensi; per voi, a volte emotivamente fragili, è un vero successo.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.