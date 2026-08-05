Oroscopo del 5 agosto 2026

Ariete

Oggi Venere diventa fastidiosa e le cose di cuore non funzioneranno tanto bene; siate guardinghi nell’esprimere opinioni.

Toro

Oggi tutto si accumula sulla scrivania, chi lavora ancora lo farà con un pizzico di malinconia perché non può ancora partire per le vacanze. Per i single ci sono particolari inviti da accettare.

Gemelli

La giornata non può essere gestita in alcun modo, seguitela e date sfogo ai vostri pensieri, come parlare, conoscere e vivere nuove esperienze.

Cancro

Oggi si parte bene, anzi, nel migliore dei modi, per poi imbrogliarsi sempre di più; le ore centrali della giornata vi creeranno qualche problema, gli impegni, però, diminuiranno avrete più tempo da dedicare al relax.

Leone

Oggi potrete divertirvi e fare passi avanti nei rapporti. Sul lavoro arrivano gli incassi e le entrate. I single particolarmente favoriti negli incontri potranno trovare l’anima gemella.

Vergine

Oggi non saprete decidervi, Urano ostile vi blocca continuamente e questa nuova insicurezza vi spaventa, anche se cercate di non darlo a vedere, ma ripartirete con più energia.

Bilancia

La presenza di Urano e il passaggio di Venere nel segno oggi vi aprono al dialogo e alla condivisione, senza compromessi nelle situazioni che non siete stati capaci di gestire fino ad ora.

Scorpione

Oggi sarete trasportati da emozioni improvvise e i sentimenti non saranno più così freddi come volete far vedere.

Sagittario

Oggi le tante presenze nei segni di fuoco infiammano animo e desideri e accendono aspettative, idee innovative e tanta voglia di fare esperienze diverse.

Capricorno

La giornata è noiosa, evitate di allontanare gli altri, sforzatevi di mostrare un po’ di sentimento, di compassione e di empatia.

Acquario

Siete prodighi, generosi o, comunque, volete catturare l’attenzione degli altri e questo vi porta immancabilmente a strafare.

Pesci

Oggi c’è il desiderio di vivere momenti romantici e provare emozioni profonde, ma dovreste concentrarvi di più su forza e autodifesa.