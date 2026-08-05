Oroscopo del 5 agosto 2026

Ariete
Oggi Venere diventa fastidiosa e le cose di cuore non funzioneranno tanto bene; siate guardinghi nell’esprimere opinioni.
Toro
Oggi tutto si accumula sulla scrivania, chi lavora ancora lo farà con un pizzico di malinconia perché non può ancora partire per le vacanze. Per i single ci sono particolari inviti da accettare.
Gemelli
La giornata non può essere gestita in alcun modo, seguitela e date sfogo ai vostri pensieri, come parlare, conoscere e vivere nuove esperienze.
Cancro
Oggi si parte bene, anzi, nel migliore dei modi, per poi imbrogliarsi sempre di più; le ore centrali della giornata vi creeranno qualche problema, gli impegni, però, diminuiranno avrete più tempo da dedicare al relax.
Leone
Oggi potrete divertirvi e fare passi avanti nei rapporti. Sul lavoro arrivano gli incassi e le entrate. I single particolarmente favoriti negli incontri potranno trovare l’anima gemella.
Vergine
Oggi non saprete decidervi, Urano ostile vi blocca continuamente e questa nuova insicurezza vi spaventa, anche se cercate di non darlo a vedere, ma ripartirete con più energia.
Bilancia
La presenza di Urano e il passaggio di Venere nel segno oggi vi aprono al dialogo e alla condivisione, senza compromessi nelle situazioni che non siete stati capaci di gestire fino ad ora.
Scorpione
Oggi sarete trasportati da emozioni improvvise e i sentimenti non saranno più così freddi come volete far vedere.
Sagittario
Oggi le tante presenze nei segni di fuoco infiammano animo e desideri e accendono aspettative, idee innovative e tanta voglia di fare esperienze diverse.
Capricorno
La giornata è noiosa, evitate di allontanare gli altri, sforzatevi di mostrare un po’ di sentimento, di compassione e di empatia.
Acquario
Siete prodighi, generosi o, comunque, volete catturare l’attenzione degli altri e questo vi porta immancabilmente a strafare.
Pesci
Oggi c’è il desiderio di vivere momenti romantici e provare emozioni profonde, ma dovreste concentrarvi di più su forza e autodifesa.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.