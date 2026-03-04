Oroscopo del 4 marzo 2026

Ariete

Oggi sarete determinati a cambiare qualche cosa, senza remore per ottenere quanto riteniate sia assolutamente necessario.

Toro

Giornata fortunata, allora chi di voi ha interesse che un contratto di lavoro prenda la strada migliore, inizi oggi e non ve se pentirà.

Gemelli

Nel contempo sarete attratti da ciò che è difficile, improbabile, un po’ come quei bimbi che desiderano tutto ciò che vedono anche se sanno di non poterlo avere, tipo le stelle, o l’arcobaleno.

Cancro

Chi è in coppia soffre di mancanza di sentimenti espressi e desiderare di essere capiti o farvi capire diventa problematico.

Leone

Preparatevi, perché sono giorni senza pause, tra impegni di lavoro, impegni di famiglia, incontri sociali, piccole o grandi imprevisti a cui far fronte.

Vergine

Per superare la settimana con qualche buon risultato non dovete pensare al piccolo, ma guardare al grande, all’intero quadro che avete davanti e agli obiettivi lungimiranti che vi siete prefissati.

Bilancia

Oggi è la giornata giusta per andate avanti per la vostra strada e per ciò che ritenete giusto, accettate i consigli, ma fate di testa vostra.

Scorpione

Oggi nuovi potenti stimoli vi confermano che il vostro momento è arrivato e che è necessario perseguire e non cambiare obiettivo, non cammino continuamente.

Sagittario

È un momento delicato, qualche delusione lavorativa potrebbe portare a una rottura, forse eccessiva: ragionate.

Capricorno

Nella giornata non basta essere stakanovisti. negli affari e, perché no, un “posto” che sai di meritare.

Acquario

Anche il lato finanziario va bene, c’è una nuova entrata, un rientro o un rimborso, cose che fanno sempre piacere.

Pesci

In amore sono fortunate le coppie solide che vogliono rafforzare il legame con progetti a lungo termine, il matrimonio, un figlio, una convivenza. Tanti incontri promettenti per chi cerca l’anima gemella.