Oroscopo del 4 maggio 2026

Ariete
Possibili vittorie legali o amministrative con l’arrivo di somme di denaro attese da troppo tempo. Bello l’inizio settimana.
Toro
La Luna calante vi spinge verso una realizzazione concreta delle idee. La giornata ha momenti fortunati.
Gemelli
Giornata inaspettatamente positiva che vi permetterà di raggiungere traguardi ambiziosi.
Cancro
Diffidate di pareri elargiti con finto disinteresse, potrebbero danneggiarvi. Guardatevi attorno con circospezione e ragionate bene prima di decidere.
Leone
Finalmente potrete realizzare vittorie legali o amministrative con l’arrivo di somme di denaro attese da troppo tempo.
Vergine
Siete concentrati su una realizzazione concreta, cavalcando questo momento fortunato potrete trascorrere una bella settimana.
Bilancia
Diversi colpi di fortuna e imprevisti, grazie alla soluzione di un errore burocratico che vi permetteranno di ottenere avanzamenti o incarichi professionali importanti.
Scorpione
Fate attenzione ai suggerimenti e ai tiri mancini che potrebbero arrivare da gente falsa e valutate ogni passo da compiere.
Sagittario
Possibili vittorie legali o amministrative con l’arrivo di somme di denaro attese da troppo tempo, o una pratica che avanza.
Capricorno
La Luna calante spinge verso la realizzazione concreta delle vostre idee, la giornata è la più fortunata della settimana.
Acquario
Ci sono momenti estremamente fortunati non previsti, grazie a una definizione legale o al superamento di una questione burocratica, che permetterà di ottenere successi professionali.
Pesci
Cautelatevi da un consiglio o da un colpo basso di persone invidiose, ponderate bene le vostre azioni.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.