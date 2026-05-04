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Oroscopo del 4 maggio 2026

Di
Urania 3.0
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Oroscopo del 4 maggio 2026

Ariete

Possibili vittorie legali o amministrative con l’arrivo di somme di denaro attese da troppo tempo. Bello l’inizio settimana.

Toro

La Luna calante vi spinge verso una realizzazione concreta delle idee. La giornata ha momenti fortunati.

Gemelli

Giornata inaspettatamente positiva che vi permetterà di raggiungere traguardi ambiziosi.

Cancro

Diffidate di pareri elargiti con finto disinteresse, potrebbero danneggiarvi. Guardatevi attorno con circospezione e ragionate bene prima di decidere.

Leone

Finalmente potrete realizzare vittorie legali o amministrative con l’arrivo di somme di denaro attese da troppo tempo.

Vergine

Siete concentrati su una realizzazione concreta, cavalcando questo momento fortunato potrete trascorrere una bella settimana.

Bilancia

Diversi colpi di fortuna e imprevisti, grazie alla soluzione di un errore burocratico che vi permetteranno di ottenere avanzamenti o incarichi professionali importanti.

Scorpione

Fate attenzione ai suggerimenti e ai tiri mancini che potrebbero arrivare da gente falsa e valutate ogni passo da compiere.

Sagittario

Possibili vittorie legali o amministrative con l’arrivo di somme di denaro attese da troppo tempo, o una pratica che avanza.

Capricorno

La Luna calante spinge verso la realizzazione concreta delle vostre idee, la giornata è la più fortunata della settimana.

Acquario

Ci sono momenti estremamente fortunati non previsti, grazie a una definizione legale o al superamento di una questione burocratica, che permetterà di ottenere successi professionali.

Pesci

Cautelatevi da un consiglio o da un colpo basso di persone invidiose, ponderate bene le vostre azioni.

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Autore Urania 3.0

Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.

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