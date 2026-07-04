Oroscopo del 4 luglio 2026

Ariete

Per chi lavora in proprio ci sono grandi vantaggi a seconda dell’età e delle responsabilità, potrete ottenere tanto e molto di ciò che desiderate.

Toro

L’entrata di Giove in un segno ostile potrebbe portare da subito lo scatenarsi di una situazione familiare non facile da gestire, come tasse impreviste, uscite di denaro di elevata entità. Calma.

Gemelli

I più giovani per ragioni di studio o per migliorare le proprie opportunità stanno meditando su un trasferimento, non è una cosa cattiva, ma non va fatta sull’onda emotiva.

Cancro

Sul lavoro aspettatevi molta competitività da soci o collaboratori, fidatevi solo del vostro istinto e dei vostri mezzi, l’orizzonte lavorativo tornerà presto a schiarirsi.

Leone

Oggi in amore è fondamentale che dimostriate i vostri sentimenti alla persona amata e, magari, aggiungeteci tante coccole.

Vergine

Oggi tenete sotto controllo tasse e pendenze fiscali urgenti, controllate, perché qualcosa l’avete perso.

Bilancia

Potrete ricevere un rimborso, un recupero, una piccola vincita, non tantissimo, ma basta per uno sfizio.

Scorpione

La giornata vi invita a essere consapevoli dei limiti, ma anche delle vostre capacità, affrontate le ore con calma.

Sagittario

Oggi l’importante è non fare il passo più lungo della gamba, fatevi sempre consigliare, potete contare su una bella energia fisica.

Capricorno

Dovreste affrontare qualche questione immobiliare, evitatelo, rimandate le decisioni a momenti più adatti.

Acquario

Non sovraccaricatevi, anche perché alcune questioni in sospeso torneranno e non potrete più ignorarle finché non riuscirete a trovare una soluzione efficace.

Pesci

In amore vorrete esprimere veramente i vostri sentimenti. Tutti anche i più guardinghi si sentono coinvolti con la persona che hanno al fianco; scegliete complicità e armonia.