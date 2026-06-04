Oroscopo del 4 giugno 2026

Ariete

Oggi dovete sollecitare una risposta che vi interessa particolarmente, non fatevi distogliere da nessuno.

Toro

Date sfogo al vostro bisogno di chiarire e di spiegare, tenderete a lavorare oltre il vostro limite; quando potete delegate non è una debolezza ma una necessità.

Gemelli

Bene, anzi, benissimo il lavoro che diventa un modo facile per dimostrare le proprie qualità, anche quelle un po’ nascoste.

Cancro

Oggi evitate di esporvi in un malinteso che non vi appartiene, anzi, miglior consiglio, fate nuove conoscenze, nuove persone, non dovete accontentarvi su nulla.

Leone

Oggi uno scontro costruttivo con il vostro capo o con un collaboratore vi creerà qualche fastidio, prendetene il lato positivo dopo la chiarezza, avrete carta bianca nelle iniziative.

Vergine

Oggi uno degli aspetti più positivi sono i rapporti con i figli che potranno raggiungere alti livelli di intesa.

Bilancia

Non è più il caso di rimandare decisioni inderogabili, non è più possibile, il denaro non manca, ma Mercurio in Cancro parla di ritardi.

Scorpione

Le situazioni economiche o lavorative che vi hanno preoccupato e impensierito parecchio, svaniranno lentamente, regalandovi la serenità che sperate.

Sagittario

L’indecisione potrebbe aiutarvi a non sbagliare, fidatevi di qualche buon amico che vi darà un consiglio sincero.

Capricorno

Alcuni progetti fermi da tempo ritornano alla ribalta regalandovi vecchi sogni mai messi in disparte, anche se ne dovrete cambiare la forma.

Acquario

Con Venere in buon aspetto non sarà difficile in amore essere amati e amare. Programmate un fine settimana da nuvole rosa con la persona del cuore.

Pesci

Mercurio è davvero in buon aspetto e vi movimenta la vita, le relazioni, gli incontri di lavoro e le entrate economiche.